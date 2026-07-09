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Verdwaal in de Backrooms op jouw Nintendo Switch 2

Nieuws 3 Ozaia den Heijer 9 juli 2026

ITG - Backrooms - Uitgelicht

De Backrooms: inmiddels misschien wel de bekendste liminal space van het internet. Dankzij de gigantische populariteit van de creepy eindeloze gangen én de succesvolle verfilming Backrooms van de 21-jarige regisseur Kane Parsons door A24, blijft het fenomeen maar groeien.

Een van de grootste games die uit die hype voortkwam, is Escape the Backrooms. De co-op horrorgame van indieontwikkelaar Fancy Games en Blackbird Interactive werd al snel een hit op pc. Spelers moeten samen zien te ontsnappen uit dit eindeloze doolhof, terwijl ze op de loer liggende entiteiten proberen te ontwijken.

De game sloeg vooral aan doordat hij de found-footage sfeer van de oorspronkelijke video’s goed wist over te brengen. Grote YouTubers en streamers raakten massaal verdwaald in de benauwende gangen, wat de populariteit van de game alleen maar verder aanwakkerde.

En dat succes blijft niet beperkt tot pc. Escape the Backrooms komt namelijk ook naar de Nintendo Switch 2. Daarmee kunnen spelers straks ook op Nintendo’s nieuwste console proberen te ontsnappen aan de eindeloze gangen en bizarre monsters.

Het beste nieuws? De game is nu uit voor de Nintendo Switch 2 en kan gekocht worden via de Nintendo Store!

Durf jij straks met vrienden de Backrooms op Nintendo Switch 2 in te duiken? Laat het ons weten in de comments!

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About the author

Ozaia den Heijer

Gamen begon ooit op de oude consoles van m’n ouders, en sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt. Tegenwoordig ben ik vooral achter m’n PC of Steam Deck te vinden. En als ik een van die twee niet vast heb? Dan is de kans aanwezig dat ik film aan het kijken ben, want ook daar ben ik nooit mee gestopt.

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