Mortal Shell 2 komt uit op 20 augustus 2026

Net voordat de deuren van Gamescom opengaan, lanceert Playstack het vervolg op Mortal Shell. De Indie-Souls krijgt een nieuw deel dat het groter aanpakt met meer budget, meer gameplay en indrukwekkende visuals. Mortal Shell 2 verschijnt op 20 augustus 2026.

Mortal Shell 2 heeft een releasedatum en komt uit op 20 augustus 2026. Spelers die de Devout Edition vooruitbestellen, krijgen tot 72 uur eerder toegang tot de game en enkele ingame-extra’s, waaronder een Obsidian Skin-set voor alle acht speelbare shells in de game. Playstack geeft wel nog om fysieke releases en komt met een speciale Revered Edition voor fans van fysieke media. Deze versie bevat de game op disc, een fysiek artbook, steelcase, fine art prints en ook digitale extra’s. Alle pre-orders krijgen twee exclusieve Harbinger-skins. De basisgame (digitaal of fysiek) kost € 49,99, de Devout Edition kost € 59,99 en de Revered Edition kost € 69,99.

Wil je niet wachten? Dan kun je nu al aan de slag met de Beta via Steam. Over het algemeen zijn spelers enorm verrast door de vele verbeteringen in het tweede deel in de Beta.