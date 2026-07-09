Review | Logitech G G305 X SUPERLIGHT

Logitech G heeft ons weten te imponeren met hun G512 X gaming keyboard. Ook de G3-serie krijgt een upgrade, waar de welbekende G305 gaming muis nu de SUPERLIGHT upgrade krijgt die het model verdient. Is de upgrade genoeg om te upgraden?

De G305 is een hele populaire muis vanwege z’n ei-vorm. Deze muis krijgt wat upgrades in de vorm van RGB, materiaal en gewicht. Laten we even kijken naar alle aspecten van deze muis en ons oordeel vellen.

Dit ei kan je niet bakken

Wat deze muis dus zo populair maakt, is de ei-vorm. Deze vrij unieke vorm is compact en werkt fijn voor zowel claw- als fingertip-grip. Dit ontwerp is onveranderd en dat maakt de muis enorm aantrekkelijk.

Verder krijgen we een enorm fijn scroll wheel, lekkere side buttons en een upgrade qua gewicht. De muis weegt nu nog maar 60 gram namelijk, wat een stuk lichter is dan voorheen, bijna de helft zelfs. Hij voelt hierdoor veel sneller en wendbaarder en dit is voor mij ook wel de belangrijkste upgrade. Dit komt onder andere door dat de muis nu een ingebouwde accu heeft, evenals door het slimmer benutten van materialen.

Verder is het nog steeds dat strakke model van toen, met een klein modern tintje in de vorm van RGB. Deze zit bovenop de muis en heeft een beetje een glas-effect. Dit is cool, al vind ik de RGB zelf vrij matig. Maar, deze toevoeging maakt de muis wel een stuk strakker en net meer voor de gamers.

De skates vallen wel tegen, die geven aardig wat weerstand en voelen niet zo soepel dan ik gewend ben van Logitech G. Aan de onderkant van de muis vind je de aan/uit knop, evenals de mode switcher. Deze buttons werken fijn en zitten op de juiste plek. Hier is ook ruimte om je receiver in te stoppen, wanneer je de muis meeneemt.

Features en gebruik

De muis heeft nu dus een ingebouwde accu, die niet alleen ervoor zorgt dat de muis een lekker gewicht heeft, maar ook nog eens meer dan 100 uur aan accu biedt. Ik heb dit niet tot op de minuut getest, maar ik gebruik de muis nu een week of 3 en zit nog lang niet op een punt waar ik hem moet gaan opladen.

Daarnaast heeft de muis nu Bluetooth én kan je hem opladen via USB-C, iets waar fans van de originele echt om smeekte. Bluetooth werkt ook ronduit fantastisch en de muis weet enige delay goed op te vangen.

Kijken we naar de sensor, dan is ook deze gemoderniseerd met de HERO 44K-sensor. Deze is uiterst nauwkeurig en hij is geschikt voor alle soorten games. Ik vind deze muis met z’n vorm echt perfect voor MMO’s en cozy games, maar je kan hem vast een zeker even goed gebruiken voor de competitieve titels als shooters.

Is het echt budget?

Voor dat we richting het eindoordeel gaan, is er echter wel nog een olifant in de kamer. De muis kan namelijk tot 8K polling rate hebben, maar hiervoor zal je een extra aanschaf moeten doen. Deze aanschaf is in de vorm van een receiver die een sterker signaal kan geven. De Pro Lightspeed receiver kost je dus nog €29,99 extra, bovenop de al uitgegeven €79,99. Nu is 8K polling niet direct nodig, maar tussen de 2- en 4k heb je wel de juiste balans tussen latency en belasting op je processor. Zonder de receiver kom je niet verder dan 1K. Gebruik je deze muis om serieus mee te gamen, dan zit je dus wel boven het budgetsegment dat Logitech met dit model hanteert. Ook maakt het de upgrade ietwat minder aantrekkelijk.

Verdict

De G305 X SUPERLIGHT is een uitstekende evolutie van een muis die zijn populariteit al lang heeft bewezen. Logitech G heeft de sterke punten van het originele ontwerp behouden en gecombineerd met moderne upgrades zoals een aanzienlijk lager gewicht, een ingebouwde accu, USB-C, Bluetooth en een krachtige HERO 44K-sensor. Daardoor voelt de muis sneller, prettiger en toekomstbestendiger aan dan ooit.

Toch is niet alles perfect. De standaard skates hadden wat soepeler gemogen en het feit dat je voor 8K polling rate een receiver van €29,99 moet bijkopen maakt de muis minder aantrekkelijk voor fanatieke competitieve gamers. Hierdoor schuift de prijs ongemerkt op richting premiumsegment.

Ben je echter fan van de iconische ei-vorm van de G305 of zoek je een compacte, lichte draadloze muis die zowel voor dagelijks gebruik als gaming uitstekend presteert, dan is de G305 X SUPERLIGHT een zeer makkelijke aanrader. Logitech G heeft precies gedaan wat nodig was: een geliefde klassieker moderniseren zonder zijn identiteit te verliezen.