Review | HP OMEN 16-an0077nd – RTX5070 in een smalle verpakking

De HP OMEN AN-serie is smal, subtiel én sterk. Deze specifieke configuratie kost je ongeveer 1.800 flappen en daarvoor krijg je een hele hoop terug. Is dit subtiele model een uitblinker, of zijn er betere opties voor de prijs?

Laten we eerst eens goed kijken naar de specificaties van dit specifieke model. De AN-serie is een subtiele reeks aan laptops, maar ons model heeft de volgende samenstelling.

Intel Core Ultra 7 255H

Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop GPU met 8 GB GDDR7

32 GB DDR5-5600, verdeeld over twee SO-DIMM-modules

1 TB SSD

16-inch IPS-scherm, 2560 × 1600, 240 Hz, 500 nits

70Wh-accu

Gewicht van ongeveer 2,42 kg

Dikte van ongeveer 22,7 mm

Bouwkwaliteit en design

De AN-serie is de subtielere reeks vanuit HP OMEN. Dit model is voornamelijk zwart, heeft geen uitgesproken designkeuzes en is ook qua materiaal een stuk subtieler. De laptop oogt respectabel, praktisch en ingetogen. Autoliefhebbers zouden het een ‘sleeper build’ noemen. En dat is het ook, maar daar komen we op terug. Het model heeft RGB, maar die zit ook heel subtiel achter het toetsenbord verwerkt en is uiteraard uit te zetten. Ideale laptop om mee te nemen naar kantoor overdag, en om in de avond Assassin’s Creed: Black Flag op te spelen.

Het is een vrij smalle laptop, met een dikte van ongeveer 22,7mm. Daarmee valt hij niet zo smal als een Razer Blade, maar kan je hem bestempelen als makkelijk mee te nemen. Hij weegt ongeveer 2,42 kg, wat hem wat zwaarder maakt dan andere premium dunne gaming laptops. Hij is dus prima om af en toe mee te nemen, maar voor dagelijks woon-werkverkeer kan hij aan de zware kant zijn.

De laptop oogt dus mooi en subtiel, maar voelt niet heel premium. Dit merkte ik direct op toen ik hem uit de doos haalde. Er is middelmatige keyboard flex en voelt over het algeheel niet aan als een laptop van bijna €2000,-. Ondanks dit is het een laptop die wel vrij duurzaam, stevig én krasbestendig is. Je moet alleen even door wat kleine dingetjes heen kunnen kijken.

Blijft lekker koel

Ondanks de dunne bouw, krijg je een aantal flinke ventilatoren in dit model. De laptop heeft aan de onderkant, zijkanten en achterkant voldoende uitgangen voor een respectabele airflow en blijft daarmee ook enorm koel. Zelfs tijdens langdurige sessies met wat zwaardere games wist de laptop relatief op het oppervlak te blijven qua temperatuur. Dit is voor veel andere merken echt nog wel een dingetje, dus HP weet waar de focus moet liggen. De laptop is vrij stil, maar kan op piekmomenten wel even flink blazen. Echter heb ik nooit rare of storende geluiden waargenomen!

Toetsenbord en touchpad

Mocht je de laptop gebruiken voor werk, dan kan ik vertellen dat ik opvallend positief ben over de touchpad van deze laptop. Klikken geven voldoende feedback, voelen nauwkeurig en je vingers glijden soepel over de touchpad. Veel Windows- en gaming laptops stoeien hier nog wel mee, maar HP OMEN niet, dat is duidelijk.

Het toetsenbord is zoals we gewend zijn gemaakt in samenwerking met HyperX. Dan weet je wat je kan verwachten en dat is een lekkere toetsaanslag. De aanslagen zijn rustig, maar bieden voldoende feedback. Het enige dat soms in de weg kan zitten, is de keyboard flex, wat de keys in het midden soms een beetje modderig maakt. Maar, over het algemeen is het een lekker toetsenbord dat voor de meesten prima zal voldoen.

Het toetsenbord heeft geen per-key RGB, maar doet dit in vier zones. Dit is een kleine tegenvaller tegenover concurrentie in dezelfde prijsklasse, maar ook dat past wel weer bij de subtielere look die deze laptop heeft. Dit is dus vooral afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur.

Qua lay-out is het fijn dat we volwaardige arrow-keys krijgen, ook is het lettertype lekker clean. Daarnaast het de laptop een numpad en wat extra keys aan de rechterkant, die volwaardig gebruik makkelijk maakt.

I/O, audio en accu

De AN-serie heeft een lekker aantal aansluitingen. Aan de rechterkant krijgen we een high-speed USB 3.0 aansluiting, die ook aan de linkerkant te vinden is samen met een high-speed USB-C aansluiting, evenals een 3.5mm jack. Aan de achterkant zien we de power delivery, nog een high-speed USB 3.0, inklapbare ethernet én een HDMI 2.1 aansluiting. Dit alles zorgt voor meer dan voldoende opties voor ieder soort gebruiker.

Qua accu zou ik geen wonderen verwachten met een 70Wh aan delivery. Gamen op accu is sowieso geen aanrader natuurlijk, maar ook met normale werkzaamheden is de accu bruikbaar, maar niet bijzonder. Er zijn premium gaming laptops die een grote focus leggen op het hebben van een sterke accu, maar dat is niet waar HP OMEN de focus legt. Ik vind dat niet direct een groot minpunt, maar dat zal voor ieder verschillen.

De laptopspeakers zijn ook gemaakt met HyperX en bieden een breed geluidsprofiel maar missen wat bass en stereo-mogelijkheden. Al met al doen ze het meer dan prima, maar verwacht geen MacBook speakers. De webcam is enorm goed voor een gaming laptop én heeft een fysieke webcamcover, dus voor werkdoeleinden meer dan voldoende en zelfs een lichte uitblinker.

Hoge resolutie en helderheid

Veruit een van de grootste pluspunten van deze laptop is het schermpaneel. Met een resolutie van 2560×1600 op 16 inch, 240Hz én 400-500 nits krijg je echt veel waar voor je geld. Verrassend genoeg zijn veel gaming laptops, ook in 2026, nog best mager qua scherm. Tenzij je bereid bent om in te leveren op Hz of meer geld te lappen.

HP OMEN biedt een scherm dat helder, scherp en snel is, met een mat IPS-paneel én volledige G-Sync ondersteuning. Ik heb tijdens het gamen echt een geweldige ervaring gehad met dit paneel. Vind je een goed paneel belangrijk voor LAN-parties, on-the-go gaming en misschien ook wel wat creatief werk? Dan is dit een hele sterke optie!

Performance

De samenstelling die ik getest heb is krachtig, maar heeft wat nuances om rekening mee te houden. Beginnende met de RTX 5070 grafische kaart. Deze heeft enorm sterke eigenschappen voor 1080p en 1600p gaming op ultra instellingen. Maar, de 8 GB VRAM limiteert je wel op de resolutie die je krijgt in games die ray tracing gebruiken of een stuk nieuwer zijn. verwacht dat je hier altijd even de settings moet scherpstellen op de 8 GB die je beschikbaar hebt. 8 GB is zeker bruikbaar, maar heeft in 2026 ook aardig wat limitaties en dat merk je in sommige, niet goed geoptimaliseerde titels, best wel. Al met al blijft het een krachtige GPU voor veel games op high-ultra wanneer je wellicht wat consessies doet omtrent ray tracing en goed gebruik maakt van DLSS.

De Core Ultra 7 255H is een processor met 16 cores en een maximale frequentie van 5,1 GHz, deze krijg je in combinatie met 32 GB DDR5-5600. Dit maakt de laptop énorm krachtig voor alle taken die jij jezelf kan bedenken. Grafisch en creatief werk, multitasken én gamen zijn een lachertje voor deze samenstelling. Ook is de laptop goed voor AI workloads in bijvoorbeeld Lightroom en andere creatievere doeleinden zoals het genereren van AI-prompts, afbeeldingen en video’s.

Ik heb een aantal MMO’s goed door de test gehaald, waaronder The Elder Scrolls Online en Guild Wars 2, evenals Forza Horizon 6, allemaal CPU-heavy titels. Ik denk dat ik zelden zo’n soepele performance heb mogen ervaren in een laptop die er zo volwassen en subtiel uitziet. Waar de RTX wellicht wat limitaties heeft, zit je op gebied van CPU/RAM echt gebakken voor de komende jaren!

Verdict

De HP OMEN 16 AN-serie is precies wat het probeert te zijn: een krachtige gaming laptop die niet schreeuwt dat het een gaming laptop is. Hij combineert een strak en subtiel design met sterke hardware, een verrassend goed scherm en uitstekende koeling. Natuurlijk zijn er kanttekeningen. De kunststof behuizing voelt niet zo premium als sommige concurrenten, de accuduur is hooguit gemiddeld en de 8 GB VRAM van de RTX 5070 vraagt in de nieuwste AAA-games soms om wat concessies. Toch zijn dat compromissen waar je in de praktijk prima mee kunt leven, zeker als je weet waar je de laptop voor koopt.

Zoek je een opvallende RGB-showcase of de dunste gaming laptop op de markt, dan zijn er betere alternatieven. Maar zoek je juist een krachtige allrounder die overdag moeiteloos meegaat naar kantoor of school en ’s avonds zonder moeite moderne games draait op een prachtig 240Hz-scherm, dan is de OMEN 16 absoluut een van de interessantere keuzes rond de €1.800. HP heeft hier geen revolutionaire laptop uitgebracht, maar wel een bijzonder uitgebalanceerde laptop die op vrijwel ieder vlak overtuigt en soms overstijgt. En juist die balans maakt hem misschien wel sterker dan de specificaties op papier doen vermoeden.

Binnenkort kijken we naar nog veel meer HP OMEN laptops. Toch liever een dikke gaming-pc? Check dan de HP OMEN 16L of 35L.