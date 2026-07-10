Review | Logitech G G316 X

De Logitech G G3 line-up krijgt een revisie en daar is de G316 X onderdeel van. Naast de muis en headset krijgt ook dit mechanische gaming toetsenbord een spotlight. Laten we kijken naar de prijs tegenover de kwaliteit en marktpositie!

De Logitech G G316 X is een gaming toetsenbord dat voor een prijs van ongeveer €119,99 sinds kort verkrijgbaar is. Het is een bedraad gaming toetsenbord met een aantal leuke extra’s. Nu merken als Keychron, Akko, Epomaker en Dark Project de uniekere keyboard markt overnemen, zie je dat bekendere merken als HyperX en Logitech G scherper worden op nieuwere producten en hoe die in de markt vallen. Logitech G probeert met de G316 X en de G512 X een serieuze speler te worden op de midden- en hogere segmenten van de markt. Het resultaat is nieuwe keyboards die indruk maken, maar de G316 X laat ook zien dat de markt sneller beweegt dan het merk kan bijhouden.

Premium kwaliteit in een subtiel en retro jasje

Wat je van de grote merken als Logitech G mag verwachten is dat je een stevig en duurzaam apparaat in huis haalt en dat is hier geen uitzondering. Het eerste dat opvalt wanneer je de G316 X uit de doos haalt, is hoe stevig en solide hij aanvoelt. Het chassis is uiterst stevig, het bord heeft nauwelijks flex en hij straalt ook klasse en kwaliteit uit. Logitech G heeft hier gekozen voor een gasket mount, waardoor key presses zachter aanvoelen, zonder feedback te verliezen. Dit zorgt ook voor een lekker geluid tijdens het tikken.

Het is een bekabeld toetsenbord met afneembare USB-C kabel, hot-swappable switches en een premium look & feel. Het merk laat hier zien dat klasse en kwaliteit prima hand-in-hand gaan en is daarin nog steeds een marktleider tegenover veel andere A- en B-merken.

Qua RGB zien we per-key RGB achter de keys, waar het letterype backlit is. Ook zien we een retro-achtige LED-bar die meebeweegt op je settings. Die settings kan je dan weer bepalen via de dial button rechts bovenin.

Een fijne lay-out in een compacte bouw

De G316 X heeft een 98% lay-out, wat een enorm pluspunt is. Je behoudt hiermee vrijwel alle toetsen van een full-size toetsenbord, inclusief numpad én functietoetsen. Sommige keys zitten achter die FN-combinaties en dat is prima. Toch heb ik twee opmerkingen. De delete-knop zit op een rare plek boven de backspace, waardoor deze bij het verwijderen van items een beetje onhandig geplaatst is. Daarnaast zijn alle keys doorschijnend in het lettertype, maar zit het Euro-teken er heel ‘goedkoop’ op geplakt. Dit zijn geen dealbreakers, maar wel storende factoren.

Typt lekker weg en klinkt nog beter

De G316 X komt in twee varianten qua switches: lineair en tactile. Ik heb de tactile switch getest, de GX Brown. Deze is te herkennen aan een extreem lichtbruine stem. Deze tactile-variant typt echt heerlijk, met voldoende feedback en een overtuigend lekker thocky geluid.

Maar, de key is wel zwaarder dan ik gewend ben van andere bruine switches, wat hem voor competitieve gamers niet heel geschikt maakt, dan zou ik zelf eerder kiezen voor de lineaire switch. Maar, eerlijk is eerlijk, het toetsenbord klinkt heerlijk, een stuk beter dan mijn lineaire G512 X, die al prima geluid had.

Bruine switches zijn verder wat luider, dus houdt hier rekening mee tijdens de aanschaf. Al moet ik zeggen dat dit geluid heel gecontroleerd is.

Alle switches zijn vervangbaar, maar de G316 X blijft steken bij traditionele mechanische switches. Dat is niet verkeerd, maar wel een duidelijke keuze. Hall Effect, Rapid Trigger en instelbare actuatie kan je wel vergeten dus. Zoek je dit en wil je wel Logitech G? Dan is de G512 X de uitgebreidere optie.

Als afsluiter van dit stuk, heeft dit toetsenbord een polling rate van 8000 Hz, dat maakt hem technisch gezien onderdeel van de snelst reagerende keyboards op de markt. Het verschil is nauwelijks merkbaar voor casual gamers, maar dit kan net het verschil maken voor competitieve gamers. Je kan dit makkelijk aanpassen in de G-Hub, die zoals we gewend zijn altijd goed werkt en overzichtelijk oogt.

Multifunctionele draaiknop

Waar we in dit model het unieke vandaan halen is de dial knop rechtsboven. Deze kan meerdere functies hebben waartussen je kan wisselen door de knop 3 seconden in te houden. Vervolgens kan je bijvoorbeeld audio en RGB bepalen. Er zijn genoeg RGB opties in ieder geval. De knop is lekker handig, maar niet altijd heel intuïtief. Het voegt wel lekker toe aan de moderne retro styling van het bord.

Naast de draaiknop zit ook nog de gaming-button. Deze deactiveert alle irritante knoppen die jij per ongeluk tijdens het gamen in kan drukken. Had deze dedicated knop zoveel ruimte nodig? Wellicht niet. Maar, hij is verdomde handig om te hebben!

Verdict

Op zichzelf is de G316 X een premium aanvoelend toetsenbord met prima switches, leuke features en daarmee ook een van de betere mechanische toetsenborden die Logitech uit heeft gebracht in recente jaren. De lay-out is praktisch, de bouwkwaliteit is uitstekend en de switches voelen prettig aan.

Kijken we naar de marktpositie, dan is het wel iets lastiger om deze aan te raden tegenover andere merken die uniekere features hebben, of bijvoorbeeld gebruik maken van Hall Effect of Rappid Trigger switches. Zoek jij een uitstekend traditioneel mechanisch gaming toetsenbord? Dan krijg je kwalitatief uitermate veel terug! Zoek jij een competitief toetsenbord met alle toeters en bellen? Dan is deze wellicht iets minder interessant.