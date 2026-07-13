Future Games Show kondigt drie Gamescom showcases aan

Gamescom 2026 komt dichter en dichter bij. Nog iets meer dan een maand en ook wij gaan weer lekker die kant uit met een boel toffe previews. Maar, Future Games Show, die laatst tijdens Summer Game Fest nog een grote showcase hielden, die zijn er ook bij!

Het is eind augustus, het is tering warm en de halve wereld gaat richting Keulen voor hét gaming fenomeen in Europa: Gamescom 2026. Geoff Keighley zal wederom het event openen met de Opening Night Live, maar ook de Future Games Show komt met maar liefst drie eigen showcases.

De eerste stream zal op 26 augustus plaatsvinden en zal exclusieve trailers en game aankondigingen brengen met meer dan 40 games waarvan 11 world premieres. Dit wordt gevolgd door FGS Live op dezelfde dag, waar world premieres en exclusieve trailers dieper worden uitgelicht.

Op 30 augustus krijgen we de FGS: Best of Gamescom showcase. Deze eindigt Gamescom met een knaller: De beste games van het event, exclusieve booth tours, developer interviews en een recap van al het goeds Gamescom.

Ook jij kan al die showcases live kijken via Twitch of YouTube! Meer informatie kan je vinden op de officiële website.