1047 Games ziet meer ontslagen vlak na lancering Empulse

Empulse is nog niet zo lang geleden in early access gegaan, maar ook ontwikkelaar 1047 Games komt niet om de treurige industrie heen en dient weer een ronde aan ontslagen te houden.

Het is nog niet zeker hoe veel mensen er precies de straat op worden gezet, maar de voormalige sound designer gaf zelf aan dat dit voor hem al het tweede ontslag binnen twee jaar was door de staat van de industrie. Empulse zag er tof uit in de trailers en liet een mix van Titanfall en andere shooters zien, maar blijft helaas hangen op een klein aantal spelers op Steam. De game had op z’n hoogtepunt maar 2900 spelers en blijft nu beneden de 1500.

Ontslagen zullen voorlopig nog een groot deel van de industrie blijven teisteren. Zo blijft XBOX studio’s afstoten, wordt de studio achter Mudang failliet verklaard en ook Bungie heeft het heel zwaar. Binnenkort vieren we gaming met het grootse Gamescom, maar toch voelt dit jaar dubbel. Hoe veel merk jij van de shift in de industrie?