Octopath Traveler I & II komen naar Nintendo Switch 2

Een nieuwe game key card komt naar de Switch 2 en de trilogie van Octopath Traveler wordt hiermee compleet gemaakt. De eerste twee delen komen namelijk samen, of afhankelijk, digitaal én fysiek naar de nieuwe console.

Square Enix en ACQUIRE kondigen deze Switch 2-versies aan met een Japanse en wereldwijde lancering. Voor ons zullen zowel digitale als fysieke versies lanceren op 1 oktober 2026 voor €59,99. Bieden games kwamen in 2018 en 2024 uit en werden opgevolgd door Octopath Traveler 0. Beiden games krijgen een verhoogde resolutie en framerate. Je kan helaas niet je oude savefiles mee over nemen en zult opnieuw moeten beginnen.

In de eerste game speel je met acht personages met allen hun eigen verhalen in een HD-2D wereld die pixelart en CG met elkaar combineert. Het tweede deel doet grotendels hetzelfde maar geeft je meer 3D-elementen, meer gameplay vrijheid en zal ook weer acht personages bevatten. Waar Octopath Traveler 0 een eigen verhaal bouwt, hebben de voorgaande delen dus die acht voorgeschreven verhalen die elkaar overkruisen op cruciale momenten.

Ga jij Octopath Traveler I en II spelen op de Switch 2? Laat het ons weten!