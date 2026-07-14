Review | EPOMAKER Carbon X Gaming Mouse

Een draadloze muis van carbon die zo licht is als een veertje? Dan hoef je niet verder te kijken dan de Carbon X van EPOMAKER. Deze gaming mouse is ontzettend licht, heeft bijna alle moderne standaardfeatures en een batterij die maar niet op lijkt te gaan. Lezen we even mee?

Recentelijk zijn we op het merk EPOMAKER gestuit en dit bedrijf brengt enkele frisse varianten van gaming- en bureauaccessoires. Een toetsenbord dat het heden en het nu combineert met een retro-vibe, een heuse moderne typemachine en zelfs een muis dat meer gat is dan muis. Daar werpen we vandaag een diepere blik op.

Carbon X

De naam verklapt het al een beetje, maar deze gaming mouse van EPOMAKER heeft een body dat bestaat uit carbon. Niet alleen carbon, maar ook vooral veel lucht. Er zitten namelijk nogal wat gaten in deze muis, wat voor een zeer aparte look zorgt. De muis weegt in totaal maar 50 gram, wat de muis officieel nog onder de “Super Light”-categorie plaatst. Hiermee is deze muis een uitstekende keuze voor first-person shooters waar snelle reacties nodig zijn. Met een maximale polling rate van 8000 Hz zit je hier ook meer dan goed en in combinatie met het gewicht is dit een van de soepelste muizen die ik tot nu toe heb mogen testen of uitproberen. Door het lichte gewicht en de enorm soepele verversing van de cursor op het beeld, voelt en ziet het eruit alsof je een ijsblokje laat smelten op een hete tafel in volle zon op een warme zomerdag (vandaag dus).

Een van de meest verrassende kenmerken van deze muis is een batterij van 300 mAh. Dat klinkt eigenlijk helemaal niet veel, maar het verricht wonderen voor de Carbon X. Ik heb deze gedurende mijn testperiode nog geen enkele keer hoeven opladen en ik gebruik de muis dagelijks (gemiddeld 25-30 uur per week). Iets wat de batterijduur flink verlengt, is de afwezigheid van RGB in de muis. Deze gaming muis heeft namelijk geen lampjes ingebouwd in de muis zelf, maar wel een subtiel lampje in de dongle. De fraaie afwerking van de muis leunt daarbij volledig op de carbonnen schil met enorm veel gaten erin.

Multi-connectivity

Een terugkerend thema in onze recente keyboard- en muis-reviews is de term multi-connectivity. Wat dit eigenlijk betekent, is dat je de muis op verschillende manieren kunt verbinden met je apparaten. Zo ondersteunt de Carbon X zowel Bluetooth als 2.4 GHz via een dongle en USB-C. Want zelfs als de batterij leeg is, of als je liever bekabeld speelt, kun je via de meegeleverde USB-C kabel gewoon verder spelen. Die laatste optie is wel echt een last resort. Draadloze muizen zijn een stuk minder fijn in gebruik als ze aan een USB-C kabel vastzitten. Dit geldt dubbel zo erg voor deze superlichte Carbon X-muis. Het zal je misschien verbazen, maar de meegeleverde kabel is net zo zwaar als de muis zelf.

Dankzij de verschillende verbindingsmogelijkheden werkt deze muis op PC, laptop, telefoons en tablets en zelfs je PlayStation, Xbox of Nintendo Switch 2.

Wat ook enorm fijn is aan deze muis, in tegenstelling tot de voorgaande producten die we hebben getest van EPOMAKER, is dat je geen software hoeft te downloaden voor deze muis. Alles werkt via een supersnelle en direct toepasbare webapp. Via deze app stel je je DPI in in zeven standen tussen de 400 en 30.000 (de stappen mag je in dit bereik zelf instellen), de polling rate, de slaaptimer, macro’s en zie je hoe vol de batterij nog ongeveer is. Helaas zie je hier niet hoeveel procent je nog hebt, of hoe lang je er ongeveer nog mee kunt spelen voordat je hem moet opladen.

In gebruik

Nu je alles wat je moet weten over deze muis hebt gelezen en ook al een beetje mee hebt gekregen hoe deze bevalt met deze features, is het tijd om er eens goed mee aan de slag te gaan. Hoe voelt het, hoe speelt het en zie ik deze muis in het vervolg terugkomen in mijn vaste repertoire?

Wat ik enorm fijn vind aan deze muis is dat hij ontzettend licht is en ondanks de vele gaten lekker in de hand ligt. Je voelt de gaten enigszins wel, maar het is niet zo storend als ik in eerste instantie verwacht had. Het allergrootste voordeel hiervan is dat je in je zomer eigenlijk nauwelijks last hebt van een plakkerige muis door het zweet, moet ik er wel even bij vermelden. Dankzij de vele gaten rondom de muis is er genoeg ventilatie, waardoor je handpalm niet blijft plakken aan de muis. Als je iemand bent die nogal vaak van grip verandert op een muis, heeft dit ook nog eens effect op je in-game performance, omdat de muis niet zo snel meebeweegt als je je hand optilt.

Het is dus een erg fijne muis in gebruik die de basis goed op orde heeft, met prima aanpassingen in de app en ondersteuning van macro’s. Je kunt zo ook enkele knoppen op de muis aanpassen naar een paar standaard snelkoppelingen, toetsen, of er een macro of combinatietoets aan koppelen. Dit werkt via de webapplicatie ook redelijk snel, waardoor je snel tussen configuraties kunt switchen.

Verdict

De EPOMAKER Carbon X is een aangename verrassing. Hij is heerlijk licht, voelt ondanks zijn carbonconstructie verrassend stevig aan en doet precies wat je van een moderne draadloze gamingmuis mag verwachten. Natuurlijk ontbreken er wat extra knoppen en geavanceerde gamingfeatures, maar voor de meeste gamers zal dat geen dealbreaker zijn. Daar staat een uitstekende batterijduur, gebruiksvriendelijke websoftware en veelzijdige verbindingsmogelijkheden tegenover. EPOMAKER laat met de Carbon X zien dat het meer in huis heeft dan alleen unieke toetsenborden. Zoek je een no-nonsense gamingmuis die comfort, prestaties en gebruiksgemak boven onnodige fratsen stelt, dan is de Carbon X een prima uitdager in een markt met al veel gevestigde namen.