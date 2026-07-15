Headsup kondigt Gamescom 2026 line-up aan

EvenementenGamescomNieuws 32 Malvin Schuivens 15 juli 2026
Headsup kondigt een aantal toffe indie games aan die jij in de Indie hal op Gamescom 2026 kan gaan spelen. We zien een aantal toffe titels, dus zet je schrap!
De eerste titel is Second Stone. Deze kleurrijke action RPG zet jou in de schoenen van Shiren, die op zoek is naar zijn verloren spirit guardian. De game combineert snelle en fluïde movement met magie in een gespleten wereld. Je zult je een weg banen door de overworld, dungeons en boss fights!
The 9th Dragon is een tactische titel met dynamische beat ‘em up gameplay elementen, waarin jij als Rookie bij de politie je zal bevinden in een verhalende ervaring.
De game combineert pixelart met realistische achtergronden en achtergrondelementen. Je zal tactisch moeten positioneren en vechten in nauwe plekken. Het verhaal zal worden gevormd door de keuzes die je maakt, terwijl jij jezelf een weg baant door Kowloon Walled City!
Beide titels zijn speelbaar in de Home of Indies in hal 10.2 tijdens Gamescom 2026! Ga jij Headsup een bezoekje brengen?
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gamescom 2026 headsup second stone the 9th dragon
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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