KRAFTON geeft kijkje in Gamescom 2026 booth

KRAFTON, de ontwikkelaar en uitgever van InZoi en PUBG, hebben ieder jaar een heel spektakel als booth op Gamescom. Dit jaar is niet anders, de uitgever geeft een eerste 3D-blik op hun booths.

Wanneer jij door de hallen van Gamescom slentert, dan zie je de gekste booths, stands, cosplayers, hardware en games. KRAFTON doet hier ook altijd de tofste dingen – een mega kat uit het plafond stal twee jaar geleden de show met hun InZoi gameplay booth. Ook dit jaar zijn ze weer erbij en pakken ze flink uit. Ook krijgen we een blik op een nog onaangekondigde titel.

KRAFTON is te vinden in hal 9. Je kan zoals je gewend bent mee doen aan missies om goodies en merch te verkrijgen, evenals een cosplay photobooth. Titels die we gaan zien zijn onder andere NO LAW, Project ZETA, TARAE, Age Twisters en een onaangekondigde game vanuit PUBG STUDIOS.

PUBG STUDIOS komt met een nieuwe game in de wereld van PUBG. Dit jaar krijgen gamers voor het eerst een kans om in deze wereld te duiken met een blik op de personages, gameplay en core mechanics.

NOW LAW zal een lockpicking en shooting challenge hebben, waar gamers zichzelf fysiek uit kunnen dagen met uitdagingen die je in de game ook zou krijgen. Project ZETA en Age Twisters krijgen een speelbare demo, evenals TARAE: The Unbound.

Welke game zou jij willen spelen? Laat het ons weten! Meer informatie volgt snel op de site van KRAFTON.