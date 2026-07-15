Resonance: A Plague Tale Legacy collector’s edition duikt op

Resonance: A Plague Tale Legacy brengt de franchise in een meer actievol jasje. Focus Entertainment en Asobo Studio kondigen nu aan dat er ook een editie voor de verzamelaar is. Wat zit daar allemaal in?

In de Collector Box voor Resonance: A Plague Tale Legacy zitten een aantal toffe dingen. Ook de prijs van €150,- is best te overzien, wanneer je kijkt naar de prijzen voor dit soort edities tegenwoordig. Voor die prijs krijg je een figurine van Sophia en Theseus van 23 cm. Ook krijg je een exclusieve steelbook, 3 A5 prints, een metalen ring (replica) en in-game bonussen die je sowieso bij elke pre-order krijgt.

Houdt er wel rekening mee, in deze editie zit geen game. Dit is een trucje dat tegenwoordig vaker voorkomt helaas, hier hebben wij het ook vaker over in onze podcasts. A Plague Tale Legacy komt uit op 27 augustus 2026 voor PS5, Xbox Series en PC.