Resonance: A Plague Tale Legacy collector’s edition duikt op

Nieuws 18 Malvin Schuivens 15 juli 2026
Resonance: A Plague Tale Legacy brengt de franchise in een meer actievol jasje. Focus Entertainment en Asobo Studio kondigen nu aan dat er ook een editie voor de verzamelaar is. Wat zit daar allemaal in?
In de Collector Box voor Resonance: A Plague Tale Legacy zitten een aantal toffe dingen. Ook de prijs van €150,- is best te overzien, wanneer je kijkt naar de prijzen voor dit soort edities tegenwoordig. Voor die prijs krijg je een figurine van Sophia en Theseus van 23 cm. Ook krijg je een exclusieve steelbook, 3 A5 prints, een metalen ring (replica) en in-game bonussen die je sowieso bij elke pre-order krijgt.
Houdt er wel rekening mee, in deze editie zit geen game. Dit is een trucje dat tegenwoordig vaker voorkomt helaas, hier hebben wij het ook vaker over in onze podcasts. A Plague Tale Legacy komt uit op 27 augustus 2026 voor PS5, Xbox Series en PC.
Tagged as:
a plague tale legacy Collector's edition Focus Entertainment resonance
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Ozaia den Heijer 15 juli 2026
Joel Lemmrich 13 juli 2026
Malvin Schuivens 10 juli 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment