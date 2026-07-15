The Duskbloods organiseert Network Test tussen 21 en 24 augustus

The Duskbloods is het volgende From Software-avontuur dat exclusief verkrijgbaar wordt voor de Nintendo Switch 2. Alhoewel er nog geen releasedatum bekend is gemaakt, staat de game nog steeds gepland voor release in 2026. Vandaag deelt Nintendo informatie over de Network Test.

Spelers die interesse hebben om toch al eerder aan de slag te gaan met The Duskbloods, kunnen zich vanaf 22 juli 2026 opgeven voor de Network Test die wordt gehouden tussen 21 en 24 augustus. De tijden waarop de Network Test van start gaat, zijn als volgt:

21 augustus tussen 12:00 en 16:00

22 augustus tussen 04:00 en 08:00 en tussen 20:00 en 00:00

23 augustus tussen 12:00 en 16:00

24 augustus tussen 4:00 en 8:00

Niet alle tijden zijn voor ons even gunstig, maar gelukkig zitten er genoeg tijden bij die voor ons goed te doen zijn in Europa. Wil je je opgeven voor de Network Test? Dat kan via deze link, maar wel pas vanaf 22 juli.