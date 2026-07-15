Background

Speel Tides of Annihilation op Gamescom 2026

EvenementenGamescomNieuws 33 Malvin Schuivens 15 juli 2026

tides of annihilation

Jennifer English mag alweer haar unieke stem laten schijnen in de nieuwe action game Tides of Annihilation. Deze titel combineert elementen uit Devil May Cry en Final Fantasy met een vrij unieke setting. Eerder kregen we al een gameplay trailer, maar de game komt nu naar Gamescom 2026 met een speelbare demo. Deze demo is publiekelijk beschikbaar, dus ook jij kan aan de slag met de game!

Eclipse Glow Games nodigt gamers uit om de game te proberen in het mooie Keulen. Deze visueel stunning titel trekt vele ogen, niet alleen vanwege de voice-cast, maar ook zeker door de grafische kwaliteit én flashy gameplay. Mensen hadden wel zorgen over de framerate, maar dat kan je dus zelf gaan ondervinden als je de game bezoekt.

Je kan Tides of Annihilation spelen in Hall 6, Booth B-050. 

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation