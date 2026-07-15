Speel Tides of Annihilation op Gamescom 2026

EvenementenGamescomNieuws 33 Malvin Schuivens 15 juli 2026
Jennifer English mag alweer haar unieke stem laten schijnen in de nieuwe action game Tides of Annihilation. Deze titel combineert elementen uit Devil May Cry en Final Fantasy met een vrij unieke setting. Eerder kregen we al een gameplay trailer, maar de game komt nu naar Gamescom 2026 met een speelbare demo. Deze demo is publiekelijk beschikbaar, dus ook jij kan aan de slag met de game!
Eclipse Glow Games nodigt gamers uit om de game te proberen in het mooie Keulen. Deze visueel stunning titel trekt vele ogen, niet alleen vanwege de voice-cast, maar ook zeker door de grafische kwaliteit én flashy gameplay. Mensen hadden wel zorgen over de framerate, maar dat kan je dus zelf gaan ondervinden als je de game bezoekt.
Je kan Tides of Annihilation spelen in Hall 6, Booth B-050.
Tagged as:
eclipse games gamescom 2026 tides of annihilation
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment