Speel Tides of Annihilation op Gamescom 2026

Jennifer English mag alweer haar unieke stem laten schijnen in de nieuwe action game Tides of Annihilation. Deze titel combineert elementen uit Devil May Cry en Final Fantasy met een vrij unieke setting. Eerder kregen we al een gameplay trailer, maar de game komt nu naar Gamescom 2026 met een speelbare demo. Deze demo is publiekelijk beschikbaar, dus ook jij kan aan de slag met de game!

Eclipse Glow Games nodigt gamers uit om de game te proberen in het mooie Keulen. Deze visueel stunning titel trekt vele ogen, niet alleen vanwege de voice-cast, maar ook zeker door de grafische kwaliteit én flashy gameplay. Mensen hadden wel zorgen over de framerate, maar dat kan je dus zelf gaan ondervinden als je de game bezoekt.

Je kan Tides of Annihilation spelen in Hall 6, Booth B-050.