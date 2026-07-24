Avatar: Seven Havens wordt vervolg op Korra

Paramount+ neemt de Avatar franchise op hun schouders. Eerder kondigden ze al de Last Airbender film aan, die op 25 juli te kijken is via hun eigen streamingdienst. Vannacht kwam er nog een trailer, maar niet voor Aang of Korra, maar voor hun opvolger. De nieuwe serie zal Seven Havens gaan heten en is vanaf 9 oktober 2026 te kijken op Paramount+.

Seven Havens behoudt een aantal karakteristieke elementen uit de franchise, maar pakt het qua tekenstijl toch weer heel anders aan. Het verhaal laat een nasleep zien van Korra, die uit deze eerste trailer flink gefaald lijkt te hebben. Hoe veel seizoenen we krijgen is nog niet zeker, maar het eerste seizoen is in ieder geval vanaf 9 oktober te zien!

”Avatar: Seven Havens is an all-new series from creators Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko. Set in a world shattered by a devastating cataclysm, a young Earthbender discovers she’s the new Avatar after Korra. In this dangerous era, that title marks her as humanity’s destroyer, not its savior. Hunted by both human and spirit enemies, she and her long-lost twin must uncover their mysterious origins and save the Seven Havens before civilization’s last strongholds collapse.”

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