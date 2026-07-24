Resident Evil film krijgt volledige trailer

Nieuws 48 Malvin Schuivens 24 juli 2026
We kregen al teasers en images te zien van Zach Cregger’s nieuwste film, die de naam Resident Evil zal dragen. Nu krijgen we een volledige trailer!
Vond jij Barbarian en Weapons vette films? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Op 18 september 2026 kan je namelijk naar de nieuwe Resident Evil film toe. Hoe deze film past in de franchise, dat lijkt nog niet helemaal bekend buiten wat subtiele hints zoals typmachines en de naam Raccoon City die loesjes wordt rondgesmeten als zeep in de gevangenis. Maar, deze eerste trailer ziet er verder wel cool uit!
Wil jij je horror films het liefst zien zonder zwarte balken? Dat kan, want deze is opgenomen in IMAX! Check de trailer hier beneden.
”From the mind of visionary filmmaker Zach Cregger (Weapons, Barbarian) comes a thrilling — and terrifying — reinvention of the Resident Evil franchise. In an all-new story, Resident Evil follows Bryan (Austin Abrams), a medical courier who unwittingly finds himself in an action-packed, non-stop race for survival as one fateful, horrifying night collapses around him in chaos.”
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IMAX Movie Resident Evil Trailer zach cregger
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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