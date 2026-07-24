Resident Evil film krijgt volledige trailer

We kregen al teasers en images te zien van Zach Cregger’s nieuwste film, die de naam Resident Evil zal dragen. Nu krijgen we een volledige trailer!

Vond jij Barbarian en Weapons vette films? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Op 18 september 2026 kan je namelijk naar de nieuwe Resident Evil film toe. Hoe deze film past in de franchise, dat lijkt nog niet helemaal bekend buiten wat subtiele hints zoals typmachines en de naam Raccoon City die loesjes wordt rondgesmeten als zeep in de gevangenis. Maar, deze eerste trailer ziet er verder wel cool uit!

Wil jij je horror films het liefst zien zonder zwarte balken? Dat kan, want deze is opgenomen in IMAX! Check de trailer hier beneden.