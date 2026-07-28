S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope aangekondigd voor 20 augustus 2026

S.T.A.L.K.E.R. 2 krijgt eindelijk een story expansion onder de naam Cost of Hope. Wij vonden de game sowieso al héél goed, maar een boel patches, fixes en nu dus een story expansion verder en we kunnen genieten van de perfecte versie van deze titel op 20 augustus 2026.

Het langdurig conflict tussen de Duty en Freedom facties neemt een dramatische bocht en er staat een oorlog aan de horizon, waar de balans binnen de Zone onzeker is. Uiteraard is het aan jou om je weer een weg door dit conflict te banen, ondertussen wat nieuwe wapens mee te pikken en tientallen uren aan nieuwe content te ontdekken.

GSC zal in de komende weken nog meer gaan showcasen omtrent de expansion, die samen met update 2.0 zal lanceren op 20 augustus 2026. Deze 2.0 update brengt enorm veel verbeteringen naar de game. Heb jij de game? Dan zijn beide updates gratis!