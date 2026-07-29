Double Fine ontslaat medewerkers na zelfstandige koers

Double Fine Productions heeft aangekondigd dat ze 23 mensen hebben moeten ontslaan nadat ze zelfstandig verder zijn gegaan en zich los hebben gekoppeld van een overkoepelende uitgever. Dit nieuws verschijnt een week nadat ze bij XBOX weg zijn moeten gaan.

Double Fine kondigt dit aan via, onder andere, een Bluesky post, waarin ze vertellen dat dit ze enorm veel pijn doet. Het is een kleine, hechte studio, dus dat ook zij last hebben van de staat van deze industrie is op zichzelf niet heel gek.

Daarbij laten ze ook weten, dat ze dit niet zouden doen als de toekomst van de studio er niet vanaf zou hangen. Ook geven ze aan dat ze hun best gaan doen om ervoor te zorgen dat iedere medewerker goed op zijn of haar pootjes terecht gaat komen.

Double Fine was een van de vier studio’s die af werd gestoten door XBOX. De industrie zal voorlopig nog turbulent blijven, maar hopelijk zien we snel verandering.