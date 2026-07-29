Double Fine ontslaat medewerkers na zelfstandige koers

Nieuws 32 Malvin Schuivens 29 juli 2026
Double Fine Productions heeft aangekondigd dat ze 23 mensen hebben moeten ontslaan nadat ze zelfstandig verder zijn gegaan en zich los hebben gekoppeld van een overkoepelende uitgever. Dit nieuws verschijnt een week nadat ze bij XBOX weg zijn moeten gaan.
Double Fine kondigt dit aan via, onder andere, een Bluesky post, waarin ze vertellen dat dit ze enorm veel pijn doet. Het is een kleine, hechte studio, dus dat ook zij last hebben van de staat van deze industrie is op zichzelf niet heel gek.
Daarbij laten ze ook weten, dat ze dit niet zouden doen als de toekomst van de studio er niet vanaf zou hangen. Ook geven ze aan dat ze hun best gaan doen om ervoor te zorgen dat iedere medewerker goed op zijn of haar pootjes terecht gaat komen.
Double Fine was een van de vier studio’s die af werd gestoten door XBOX. De industrie zal voorlopig nog turbulent blijven, maar hopelijk zien we snel verandering.
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double fine ontslagronde Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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