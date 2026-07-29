Spider-Man krijgt drie Fortnite skins om Brand New Day te vieren

Tom Holland zal vanaf vandaag shinen als de MCU Spider-Man in de nieuwe Brand New Day film. Om dit te vieren zal Epic Games’ Fortnite drie nieuwe skins toevoegen met een bekend gezicht.

Tom Holland’s Spider-Man zal zonder masker en in volle glorie naar Fortnite slingeren. Niet alleen Spider-Man zelf krijgt een skin, maar ook The Hulk én The Punisher banen zich een weg naar de game. Zowel de Hulk als Spidey zitten al een tijdje in Fortnite, maar deze skins zijn volledig nieuw en in-stijl met de nieuwe film. Voor Frank Castle, oftewel The Punisher, is dit een primeur.

Epic Games laat de skins, evenals een nieuwe blik op de film, zien in een officiële trailer. Deze kan je hier beneden bekijken!

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