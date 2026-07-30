Review | EPOMAKER HE75 v2

De EPOMAKER HE75 V2 combineert een opvallend transparant design met een gasket mount en vrijwel alles wat je van een moderne 75%-toetsenbord mag verwachten: Hall Effect-switches, uitgebreide softwaremogelijkheden en een premium featurepakket. Op papier lijkt het de ultieme droom voor iedere keyboard warrior, maar maakt hij die hoge verwachtingen ook echt waar? Tijd om hem eens grondig onder de loep te nemen.

Eerder keken we al naar een wat groter model van EPOMAKER, de RT100 Pro. Deze bracht een prachtige combinatie van retro en modern. Dit maal kijken we dus naar een ietwat futuristisch model en iets meer gaming gericht. Met Dual 8K Polling, een 5-laagse gasket mount, triple mode connectivity én hun signature Creamy Jade Hall Effect switches krijg je enorm veel voor een prijs die heel competitief is. Dat wekt wat vragen op, maar daar gaan we samen uiteraard even dieper in duiken.

Bouw en design

De bouw van de HE75 v2 laat meteen zien dat Epomaker precies begrijpt wat een modern toetsenbord moet zijn: compact, stevig en verrassend verfijnd. De 75%-lay‑out houdt het geheel overzichtelijk zonder functionaliteit op te offeren, terwijl de gasket‑mountconstructie met maar liefst vijf afzonderlijke lagen zorgt voor een typervaring die je normaal eerder bij duurdere custom builds verwacht. Elke laag heeft een eigen rol: één stabiliseert de switches zodat ze strakker en consistenter aanvoelen, een andere dempt trillingen en geluid, waardoor het board een gedempt, romig karakter krijgt dat perfect aansluit bij de Creamy Jade‑switches. Die combinatie maakt de HE75 v2 niet alleen stil, maar ook opmerkelijk comfortabel tijdens langere sessies. Ook ergonomisch is er goed nagedacht. Het toetsenbord heeft twee verstelbare hoogtestanden, zodat je eenvoudig een houding vindt die bij je werk- of game‑stijl past. Epomaker trekt die ergonomische lijn door in de keycaps: het Cherry‑profiel plaatst de toetsen op subtiel verschillende hoogtes, waardoor je hand natuurlijker meebeweegt en je minder snel vermoeid raakt. Het voelt alsof het board je hand begeleidt in plaats van dat je je eraan moet aanpassen. Qua design kiest de HE75 v2 voor een opvallende, bijna speelse benadering. De transparante keycaps laten de RGB‑verlichting volledig tot hun recht komen, en omdat elke toets individueel instelbaar is, kun je de uitstraling precies afstemmen op je setup. Van een rustige, minimalistische glow tot een volledige lichtshow met dynamische effecten — het kan allemaal. De RGB‑lightstrips aan drie zijden versterken dat visuele karakter nog verder, waardoor het toetsenbord een soort zwevende gloed krijgt die je bureau direct meer sfeer geeft. En dan is er nog dat leuke detail rechtsbovenin: je kunt kiezen tussen twee extra functietoetsen of een volumeknop. Het is een kleine aanpassing, maar wel eentje die het toetsenbord net dat beetje persoonlijker maakt. Samen vormt dit alles een toetsenbord dat niet alleen technisch volwassen is, maar ook qua uitstraling en gevoel precies de juiste snaar raakt. De HE75 v2 oogt modern, klinkt lekker en typt soepel — een combinatie die binnen deze prijsklasse verrassend zeldzaam is.

Connectiviteit en accu

Op het gebied van connectiviteit doet de HE75 v2 precies wat je van een modern toetsenbord mag verwachten: het toetsenbord ondersteunt triple‑mode connectivity, waardoor je kunt schakelen tussen Bluetooth, 2.4G en de vertrouwde USB‑C‑kabel. Dat klinkt inmiddels als de standaard — en dat ís het ook — maar het is alsnog prettig om te zien dat Epomaker dit zonder een hoge prijskaart heeft doorgevoerd. De USB‑C‑kabel is bovendien afneembaar, wat niet alleen handig is voor als je hem wilt meenemen, maar ook voor wie graag een eigen custom cable gebruikt dat bij je gaming setup past. De 2.4G‑verbinding is duidelijk de snelste en meest stabiele optie, en Epomaker heeft de dongle slim weggewerkt in de behuizing: je vindt ’m verstopt aan de rechterkant onder het toetsenbord, zodat je hem nooit kwijtraakt en hij geen losse rommel op je bureau vormt. Draadloos werken voelt daardoor net zo plug‑and‑play als bedraad, zonder gedoe. Kijken we naar de accu, dan wordt het verhaal iets minder rooskleurig. De HE75 v2 beschikt over een forse 8000 mAh‑batterij, maar haalt met RGB ingeschakeld ongeveer 20 uur aan ongestoorde gameplay. Dat is merkbaar korter dan veel concurrenten, die met gemak tussen de 30 en 60 uur halen mét verlichting, en soms zelfs richting de 200 uur gaan zonder RGB. Het is geen dealbreaker — zeker niet als je het toetsenbord vooral bedraad gebruikt — maar het is wel iets om rekening mee te houden bij aanschaf. De combinatie van felle RGB‑lightstrips, per‑key verlichting en transparante keycaps maakt het energieverbruik simpelweg hoger dan bij meer ingetogen modellen. Samen vormt dit een toetsenbord dat qua connectiviteit flexibel en modern is, maar waarvan de batterijduur niet helemaal kan meekomen met de rest van het pakket. Toch blijft de gebruikservaring sterk, vooral dankzij de snelle 2.4G‑verbinding en het gemak van de afneembare USB‑C‑kabel.

EPOMAKER’s eigen switches

Voor we volledig duiken in de typervaring, zijn er nog een aantal features waar ik even doorheen wil. Zo krijgen we met de HE75 v2 een toetsenbord dat minder dan €100,- kost, maar je wel magnetische switches geeft met een polling rate van 8.000. Tevens zijn de switches ook hot-swappable, en krijg je er een volume knop standaard bij. Je kunt er ook voor kiezen om deze ervan af te halen en deze te vervangen met twee normale keys, want de extra switches krijg je gratis in de doos meegeleverd.

Zo zien we extra features zoals Mod-Tap, Rapid Trigger en Dynamic Keystrokes. Allemaal fancy woorden, maar dat betekent het volgende. De Epomaker HE75 v2 krijgt met de Creamy Jade‑switches een heel eigen karakter, omdat deze linears duidelijk zijn ontworpen om het typische “Epomaker‑gevoel” te benadrukken: licht, boterzacht en verrassend stil. Waar veel hall‑effect toetsenborden kiezen voor snellere, meer agressieve gaming‑switches, gaan de Creamy Jades juist voor een verfijnde, gecontroleerde toetsaanslag die meer doet denken aan een premium custom build dan aan een mainstream prebuilt.

De combinatie van een relatief lage actuation force en een bijzonder gladkeystroke zorgt ervoor dat de HE75 v2 meteen vertrouwd aanvoelt, zelfs tijdens langere sessies. Je merkt dat Epomaker de switch‑housing en stem zo heeft afgestemd dat het board een gedempt, bijna romig geluid produceert, zonder holle resonantie of scherpe ticks. Daardoor komt de hall‑effect technologie hier niet alleen functioneel, maar ook tactiel tot zijn recht: de analoge input voelt vloeiend, maar nooit nerveus, en de Creamy Jades geven precies genoeg feedback om accuraat te typen zonder dat je constant wordt uitgenodigd om sneller te gaan.

Het resultaat is een toetsenbord dat zich onderscheidt door comfort en consistentie, en dat dankzij deze switches een verrassend volwassen typing feel neerzet binnen zijn prijsklasse.

Software

De software is misschien wel het meest herkenbare zwakke punt binnen hun ecosysteem, zo hebben we dit ook gezien bij de RT100 Pro. Alles werkt — dat is belangrijk om te benadrukken — maar het gaat vaak niet helemaal soepel.

De interface reageert vaak traag, menu’s zijn niet altijd duidelijk en je merkt dat de applicatie soms nét een stap achterloopt. Wat het extra verwarrend maakt, is dat Epomaker meerdere versies van hun software naast elkaar heeft bestaan: varianten die qua naam en looks bijna identiek zijn, maar elk weer nét andere toetsenborden ondersteunen. Daardoor is het soms even zoeken welke versie je precies nodig hebt voor de HE75 v2, en dat haalt de vaart uit het instelproces. Zodra je de juiste software hebt gevonden en alles eenmaal draait, werkt het overigens prima — je kunt je RGB instellen, profielen aanpassen en de analoge functies configureren zonder echte beperkingen. Maar prettig is het nooit echt. Het voelt meer als een noodzakelijke tussenstap dan als een onderdeel van de ervaring waar je enthousiast van wordt.

Verdict

De Epomaker HE75 v2 laat zien hoe ver een mechanisch toetsenbord kan komen wanneer slimme keuzes worden gemaakt. De bouwkwaliteit, het moderne design en de verrassend volwassen Creamy Jade‑switches geven het geheel een premium gevoel dat je in deze prijsklasse zelden ziet. Triple‑mode connectiviteit en een nette 2.4G‑ervaring maken het toetsenbord flexibel inzetbaar, al blijft de matige batterijduur een minpunt. Ook de software blijft een struikelblok: functioneel, maar traag en onnodig gefragmenteerd. Toch staat daar een typervaring tegenover die soepel, stil en comfortabel is, met een gasket‑mount die meer doet dan je zou verwachten. De HE75 v2 is daarmee geen perfect toetsenbord, maar wel een bijzonder sterke allrounder die veel waarde biedt voor zijn prijs — vooral voor wie een moderne hall‑effect ervaring zoekt zonder de hoofdprijs te betalen.