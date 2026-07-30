Review | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch 2 Edition)

Ik zal eerlijk zijn: ik heb Xenoblade Chronicles nooit op de Wii gespeeld. Ik heb ’m ooit even opgestart op de Switch 1 — lang genoeg om te zien dat de wereld indrukwekkend was, maar ook dat de hardware er een beetje onderdoor ging. Nu heeft de game me toch eindelijk te pakken.

Xenoblade Chronicles speelt zich af op twee gigantische titanen, Bionis en Mechonis — een concept dat zo absurd groots is dat het knap is hoe de game op oude consoles wist te draaien. De Definitive Edition deed al een poging om de game op te frissen, maar zelfs daar bleef de resolutie laag, de framerate wisselvallig en de draw distance beperkt. Het was speelbaar, maar nooit echt vrij. (Check hier onze in-depth review, van de Switch 1).

Op Switch 2 verandert Xenoblade Chronicles compleet. Docked draait de game in 4K en 60 fps, handheld in 1080p/60 fps — en dat merk je meteen. De wereld oogt rustiger, scherper en veel minder “zacht” dan op Switch 1. Grasvelden zijn voller, schaduwen zijn minder korrelig, en de belichting heeft eindelijk die warme, diffuse gloed die de wereld meer diepte geeft. Landmark‑gebieden zoals Gaur Plain en Satorl Marsh komen nu binnen zoals ze bedoeld zijn: groots, helder en zonder dat de hardware op de achtergrond staat te hijgen.

De draw distance is merkbaar groter. Waar voorheen soms objecten en fauna zichtbaar inpopte, zie je nu veel eerder contouren, vijanden en details opduiken. Het maakt de wereld niet alleen mooier, maar ook duidelijker — je ziet eindelijk waar je naartoe gaat.

Ook de cutscenes profiteren ook van de upgrade: ze zijn scherper, vloeiender en minder “soapfilter”. De personages ogen scherper, en de animaties komen beter tot hun recht tot in hoeverre dat kan met een game uit 2010.

Het speelt gewoon… fijner

Wat mij direct opviel, is hoe soepel alles nu aanvoelt ten opzichte van Xenoblade Chronicles op de Switch 1. Menu’s reageren een stuk sneller, fast travel is praktisch instant, en zelfs simpele dingen zoals het openen van je inventory of het wisselen van arts voelen minder stroperig. Dit maakte mijn ervaring op de Switch 1 niet plezant en waardoor ik ook de game uiteindelijk heb laten varen. De UI is scherper en beter leesbaar, en de hele presentatie heeft een soort luxe die je niet verwacht bij een game die oorspronkelijk uit 2010 komt.

De audio is ook opgepoetst in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. De soundtrack klinkt voller en minder gecomprimeerd, stemmen zijn helderder en positional audio is beter te plaatsen, ook zonder hoofdtelefoon. Het is geen complete remix, maar wel een duidelijke opfrissing..

Voor nieuwe spelers betekent dit dat Xenoblade Chronicles eindelijk niet meer aanvoelt als een “klassieker die je moet doorbijten omdat het verhaal zo goed is”. Het speelt modern. Het klinkt modern. Het is modern. Voor mij persoonlijk begrijp ik sindskort pas goed waarom deze game zo’n cultstatus heeft.

Nieuwe content die echt waarde toevoegt

De Switch 2‑versie van Xenoblade Chronicles doet gelukkig meer dan alleen mooier draaien. De Ether Jet is een van die toevoegingen waarvan je denkt: waarom zat dit er niet altijd al in? Het is een snel voertuig waarmee je grote gebieden veel vlotter doorkruist. In een RPG met gigantische maps is dat een verademing. Het verandert de pacing subtiel maar merkbaar: minder lopen om het lopen, meer tijd voor gevechten, quests en verkenning.

De Nopon Grand Prix is een luchtige, bijna Mario Kart‑achtige afleiding die de wereld net wat speelser maakt. Het is een reeks luchtige, race‑achtige uitdagingen waarin je op verschillende maps tegen andere Nopon‑teams strijdt, elk met hun eigen gimmicks. De ene race draait om pure snelheid, de andere gooit je in een map vol bochten en obstakels, en er zijn ook competities waar je slim moet omgaan met boosts en korte routes om de winst te pakken. Het is geen gigantische mode, maar wel precies het soort vrolijke afwisseling die de wereld net wat speelser maakt — een klein beetje chaos, een beetje Nopon‑energie, en vooral een fijne pauze tussen de grote verhaalmomenten door.

Heart‑to‑Heart‑scènes zijn nu volledig ingesproken in zowel Engels als Japans, wat een enorme verbetering is. Deze momenten waren altijd al emotioneel belangrijk, maar voelden soms wat statisch. Nu komen ze veel beter binnen — alsof de personages eindelijk de expressie krijgen die ze altijd verdienden.

Nieuwe outfits en equipment designs maken het geheel af. Xenoblade was nooit een fashion‑RPG, maar het is fijn dat je party nu net wat meer eigen uitstraling heeft.

De Xenoblade die ik altijd al had willen spelen

Xenoblade Chronicles op Switch 2 voelt als de versie die ik jaren geleden had willen spelen. Niet omdat alles anders is, maar omdat alles eindelijk klopt. De combinatie van 4K, 60 fps, betere belichting, snellere laadtijden, verbeterde audio, nieuwe content en een UI die niet meer uit 2010 komt, maakt dit de meest complete versie tot nu toe.

Als je Xenoblade nog nooit hebt gespeeld, is dit zonder twijfel de versie om mee te beginnen. En als je de game al kent — zelfs als je de Definitive Edition hebt uitgespeeld — dan is dit alsnog een upgrade die de moeite waard is. Niet omdat het hele avontuur opnieuw is uitgevonden, maar omdat het eindelijk de technische en inhoudelijke verfijning krijgt die het eigenlijk vanaf begin al verdiende.

Voor mij voelt het alsof ik een klassieker eindelijk op de manier kan ervaren zoals iedereen hem altijd beschreef. En dat maakt het, heel simpel, een feestje om opnieuw in te duiken.