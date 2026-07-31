Playstation 1 Lego geruchten komen dichterbij

Volgens een bekende Lego-leaker komt er een Playstation 1 Lego set aan. Bij deze set zou zelfs een Astro-bot gift zitten. De set zou ergens in de komende maanden uit moeten komen.

Ergens is het wel bijzonder dat in een tijd waarin Sony aangeeft te gaan stoppen met fysieke media er toch fysieke producten uitkomen. Gelukkig hoeven we ons in het geval van de Lego Playstation 1 niet druk te maken over discs. Die komen er natuurlijk niet. De gelekte Playstation set zal natuurlijk niet de eerste keer zijn dat Lego zich bezig heeft gehouden met de retro gaming markt. In Augustus van 2020 kregen we een Nintendo Entertainment System. Die, uit 2646 bestaande Lego pieces, set bevatte ook een kleine retro TV waarop een Super Mario Bros game te zien was. Sindsdien heeft Lego meerdere gaming gerelateerde sets uitgebracht waaronder natuurlijk de Sega Genesis controller en de indrukwekkende Lego Game Boy (waar wel “games” bij zaten). Lego heeft onlangs dan ook weer een Donkey Kong arcade set onthuld.

Playstation 1: eerdere geruchten

De geruchten zijn dus niet heel vergezocht. Lego lijkt nog lang niet klaar te zijn met de gaming Lego sets. In maart begonnen de geruchten over een Playstation set. Gezien Sony nu vaker met Lego heeft samengewerkt om bijvoorbeeld de Horizon sets te maken zouden dit best redelijke geruchten kunnen zijn. Het zou hier gaan om een Playstation 1 die zal bestaan uit 1911 stukjes Lego. Daarvan gaan de meeste onderdelen naar de console zelf, maar zal er waarschijnlijk ook een controller en memory card bij zitten. De zet zou voor 159 dollar ergens in December 2026 over de toonbank gaan. Men verwacht dat eind september duidelijk zal zijn of de geruchten kloppen.

Deze geruchten worden nu verder aangewakkerd met geruchten van een Astro-bot gift die je bij de Playstation 1 set zal krijgen. Hiervan zijn het aantal onderdelen niet bekend. Het gekke hier is dat de Astro-bot set een oktober release zou krijgen. Dit terwijl de Playstation 1 volgens de geruchten pas in december zal verschijnen. Leg dus wat geld opzij en hou het nieuws in de gaten.