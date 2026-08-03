Aflevering 17 | Bungie’s Destiny

Nieuws Malvin Schuivens 3 augustus 2026
We hebben wederom een nieuwe podcast aflevering voor jullie klaarstaan. Dit keer met wederom een slim bedachte titel. In Bungie’s Destiny kijken we naar het verleden, heden en de ’toekomst’ voor Bungie als studio en voor Destiny én Marathon als grootste titels. Natuurlijk toppen we de podcast, as tradition, af met een door Sam bedachte hot take!
Het is geen geheim dat het met Bungie, Destiny en Marathon niet zo goed gaat. Destiny 2 heeft een peak aantal spelers, maar krijgt nooit meer nieuwe content. Marathon zakt in players met de dag en Bungie is een ‘skeleton crew’ van wat het ooit was. Waar ging het mis? Daar duiken Sam, Jordy en Malvin deze episode dus dieper in.
Maar, we kijken niet alleen naar het voor de hand liggende negatieve. Destiny 2 heeft zoveel mensen zo ontzettend veel mooie momenten gebracht. Het is een game die diep in het hart van de fans zit en daar niet snel uit zal gaan. Marathon, alhoewel nooit echt immens van de grond gekomen, is een merkwaardig sterke extraction shooter. En, we dragen Bungie een warme hand toe als een studio die ons niet alleen Destiny en Marathon bracht, maar ook ooit Halo. Check de volledige episode hier beneden.
De vraag is natuurlijk ook: Denk jij dat we ooit een Destiny 3 gaan zien? Welke ontwikkelaar zou jij vertrouwen met een IP als deze? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
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aflevering 17 Bungie Destiny hot take inthePodcast Marathon podcast
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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