Palworld Online aangekondigd voor iOS en Android

Palworld Online is aangekondigd voor iOS en Android-apparaten. De game moet dit jaar nog uitkomen en wordt ontwikkeld door Garena onder licentie van Pocketpair. De bedoeling is dat de PC/console ervaring naadloos naar mobiele apparaten wordt gebracht terwijl het een open wereld in een MMO-structuur omarmt.

Palworld is ondertussen een begrip geworden. Wat ooit is begonnen als een Pokémon clone met pistolen, is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige franchise, met meerdere titels in ontwikkeling, waaronder een eigen cardgame en een community van miljoenen spelers. Het volgende avontuur maakt zijn opwachting op mobiele apparaten en moet dit jaar nog het licht gaan zien.

Palworld Online is een MMO in een naadloos verbonden open wereld die je samen met vrienden en vreemden moet gaan ontdekken. Het is een verlenging van het basisspel, maar tegelijkertijd iets nieuws met nieuwe verhaal elementen. Je kunt in deze nieuwe wereld samen werken aan basissen, die dienen als een centrale hub voor al jouw Palworld-activiteiten. Of het nu het verzamelen van wezens is, het uitbreiden van je arsenaal of het “dagelijkse leven”. Alles kun je samen doen met je vrienden. Het is een grote gedeelde wereld waarin iedereen tegelijk zijn eigen voortgang boekt en behoud. De game is in ontwikkeling voor iOS e Android en wordt volledig aangepast voor mobile-play.

“Palworld is a widely recognized IP and we see an opportunity to bring the essence of the PC title to mobile in a way that encourages players to connect and venture together,” zegt Garena president Terry Zhao in een persbericht. “Working closely with Pocketpair, we are focused on preserving the depth, immersion, and freedom that define Palworld, while thoughtfully optimising the experience for mobile play.” Pocketpair CEO Takuro Mizobe voegt daar aan toe: “Garena has extensive experience in global publishing, localization, and live operations for mobile games. We are pleased to work with Garena on the licensed development of Palworld Online and look forward to seeing a new Palworld experience brought to players worldwide.”

Ze zien de samenwerking tus beiden zitten en zien beide de kracht in van elkaars expertise om Palworld met succes naar een nieuw publiek te brengen. Geloof jij er net zo in?