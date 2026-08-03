Review | NZXT H6 Flow

Het schuine front, de diagonale airflow en het opvallende glas geven de H6 Flow een eigen identiteit, zonder dat het voelt alsof je een spaceship op je bureau zet.

De H6 Flow van NZXT is een moderne, strakke mid‑tower die vooral gamers en creators aanspreekt die een krachtige GPU willen koelen en een clean build willen neerzetten.

In deze review duiken we dieper in het ontwerp, de bouwervaring, de compatibiliteit en de praktische aandachtspunten.Ook kijken we uitgebreid naar items zoals GPU‑ruimte en AIO‑mogelijkheden, want dat is precies waar deze kast zich onderscheidt.

Strak, modern en net even anders

De H6 Flow valt meteen op door zijn schuine voorzijde. Waar de meeste kasten kiezen voor een recht mesh‑front, draait NZXT het traditionele front met 45 graden, waardoor de fans diagonaal de kast in blazen. Het resultaat is een look die zowel minimalistisch als opvallend is. De RGB‑variant kan de schuine hoek accentueren dankzij de drie optionele voorgeïnstalleerde fans die het glas vullen met licht, terwijl de non-RGB versie juist een deftige uitstraling heeft voor wie liever zelf bepaalt hoe de verlichting eruitziet.

Het glas aan de zijkant is helder, stevig en makkelijk te verwijderen. De kast oogt compact, maar voelt ruimtelijk door de diagonale lijnen. Het is een ontwerp dat je build visueel meer diepte geeft én net iets anders is dan de meeste kasten. Ook handig voor builds die een grote GPU hebben met een hele kermis aan lichtjes die graag prominent in beeld staat.

Een airflow gericht op GPU‑koeling

De schuine voorzijde is niet alleen een designkeuze; het is een functionele verbetering. De diagonale luchtstroom zorgt ervoor dat de frontfans veel directer op de GPU blazen dan bij traditionele front‑mesh‑kasten. Vooral moderne GPU’s met hoge TDP’s profiteren hiervan. De lucht hoeft niet langs obstructies of rare hoeken, maar gaat recht op het heetste onderdeel af.

In de praktijk levert dat lagere GPU‑temperaturen op, zelfs onder langdurige belasting. De CPU‑koeling blijft keurig binnen de norm, maar het is duidelijk dat de H6 Flow een “GPU‑first” mentaliteit heeft. Voor gamers met een RTX 4080, 4090 of vergelijkbare kaarten is dit een kast die echt verschil maakt.

Bouwervaring: soepel, logisch en verrassend prettig

De H6 Flow is zo’n kast waarbij je tijdens het bouwen merkt dat iemand bij NZXT daadwerkelijk met hardware heeft gewerkt. Panelen klikken soepel los, de binnenruimte voelt logisch ingedeeld en je hoeft nergens rare hoeken te maken om kabels netjes weg te krijgen. Het schuine front geeft je meer werkruimte dan je zou verwachten, waardoor je fans, kabels en je GPU makkelijker kunt plaatsen.

De achterkant is ruim genoeg om kabels weg te leggen zonder dat je PSU‑shroud verandert in een rommelige kabelberg. Zelfs met een modulaire voeding, meerdere SSD’s en een paar extra accessoires blijft het overzichtelijk. Het geheel voelt gewoon prettig: je bouwt zonder stress, zonder gepruts, en zonder dat je halverwege denkt dat je een grotere kast had moeten nemen.

Voor beginners is dit een kast die fouten vergeeft. Voor ervaren bouwers is het een kast die tempo toelaat. Het is een bouwervaring die je niet vaak tegenkomt in deze prijsklasse.

Ruimte voor veel GPU’s

De H6 Flow is duidelijk ontworpen voor moderne GPU’s die steeds groter worden. Kaarten tot ongeveer 365 mm lengte passen zonder problemen, zelfs met frontfans geïnstalleerd. Ook 3‑slot en 3.5‑slot kaarten kunnen er prima in, zonder dat het glas tegen de shroud komt of dat je PCIe‑kabels in rare hoeken moeten buigen.

Toch is er één nuance: door het schuine glas lijkt je GPU optisch dichter bij het paneel te zitten. Het past technisch gewoon, maar extreem dikke kaarten — denk aan sommige custom RTX 4090‑modellen — kunnen er wat krap uitzien. Daarom is het slim om vooraf even de dikte van je GPU te checken, zeker als je een high‑end kaart hebt die meer ruimte inneemt dan gemiddeld.

Voor de meeste gebruikers is dit geen probleem, maar het is wel een aandachtspunt dat je niet wilt missen.

AIO‑ondersteuning

De NZXT H6 ondersteunt radiatoren tot 360 mm aan de boven-, voor- én onderkant, waardoor je als bouwer veel vrijheid hebt.

Een top‑mounted 360 mm AIO blijft de meest natuurlijke keuze: de ruimte is royaal, de airflow blijft logisch en je hoeft niet te puzzelen met RAM‑hoogte of kabels. De onderkant is vooral interessant voor custom waterkoeling: hier kun je een extra 360 mm radiator plaatsen en heb je genoeg ruimte voor een pomp‑res combo zonder dat het interieur krap wordt. Dankzij de brede PSU‑shroud, de open lay‑out en het schuine glas kun je een custom loop niet alleen functioneel kwijt, maar ook visueel sterk neerzetten.

De onderkant van de H6 ondersteunt óók 360mm radiatoren, en dat opent de deur naar custom waterkoeling loops. Voor AIO’s is dit minder gebruikelijk, maar voor custom builds is het juist een enorme plus. Voor mensen die ene custom loop prefereren is dit een kast die je meer vrijheid geeft dan je op basis van het compacte uiterlijk zou verwachten.