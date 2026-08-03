Wil jij nog een XBOX Series? Vraag maar een tweede hypotheek aan!

De prijzen stijgen de pan uit tot astronomische hoogtes, voor zowat alles dat met gaming en hardware te maken heeft. Van de Steam Machine tot rechtszaken richting Samsung en Micron. A-lles staat op z’n kop. Bedrijven komen er ook gewoon niet meer onderuit en XBOX is daarin geen uitzondering.

Had jij nog het idee om een XBOX Series S/ X te kopen? Dan ben je nu aan de late kant. Beide consoles krijgen per direct een flinke prijsstijging. Die prijsstijgingen zijn fors, dus zet je schrap.

De Xbox Series S gaat van €350 naar €500;

De Xbox Series X Digital gaat van €550 naar €750

De Xbox Series X Disc Edition gaat van €600 naar €800

Dit zijn forsere stijgingen dan wat we zagen bij Sony’s PlayStation 5 (Pro). Maar, ook Nintendo moet eraan gaan geloven. De Switch 2 zal vanaf 1 september duurder worden. Die prijs scheelt je €30, dus dat is nog te overzien voor velen.