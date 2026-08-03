Background

Wil jij nog een XBOX Series? Vraag maar een tweede hypotheek aan!

HardwareNieuws 19 Malvin Schuivens 3 augustus 2026

xbox series

De prijzen stijgen de pan uit tot astronomische hoogtes, voor zowat alles dat met gaming en hardware te maken heeft. Van de Steam Machine tot rechtszaken richting Samsung en Micron. A-lles staat op z’n kop. Bedrijven komen er ook gewoon niet meer onderuit en XBOX is daarin geen uitzondering.

Had jij nog het idee om een XBOX Series S/ X te kopen? Dan ben je nu aan de late kant. Beide consoles krijgen per direct een flinke prijsstijging. Die prijsstijgingen zijn fors, dus zet je schrap.

  • De Xbox Series S gaat van €350 naar €500;
  • De Xbox Series X Digital gaat van €550 naar €750
  • De Xbox Series X Disc Edition gaat van €600 naar €800

Dit zijn forsere stijgingen dan wat we zagen bij Sony’s PlayStation 5 (Pro). Maar, ook Nintendo moet eraan gaan geloven. De Switch 2 zal vanaf 1 september duurder worden. Die prijs scheelt je €30, dus dat is nog te overzien voor velen.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation