Wil jij nog een XBOX Series? Vraag maar een tweede hypotheek aan!

HardwareNieuws 19 Malvin Schuivens 3 augustus 2026
De prijzen stijgen de pan uit tot astronomische hoogtes, voor zowat alles dat met gaming en hardware te maken heeft. Van de Steam Machine tot rechtszaken richting Samsung en Micron. A-lles staat op z’n kop. Bedrijven komen er ook gewoon niet meer onderuit en XBOX is daarin geen uitzondering.
Had jij nog het idee om een XBOX Series S/ X te kopen? Dan ben je nu aan de late kant. Beide consoles krijgen per direct een flinke prijsstijging. Die prijsstijgingen zijn fors, dus zet je schrap.
Dit zijn forsere stijgingen dan wat we zagen bij Sony’s PlayStation 5 (Pro). Maar, ook Nintendo moet eraan gaan geloven. De Switch 2 zal vanaf 1 september duurder worden. Die prijs scheelt je €30, dus dat is nog te overzien voor velen.
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Microsoft prijsverhoging s series x Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 3 augustus 2026
Malvin Schuivens 3 augustus 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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