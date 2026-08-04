Attack On Titan 3 krijgt 10 december 2026 releasedatum

Het is weer tijd om in de wereld van Eren, Mikasa en Armin te duiken in het derde en laatste deel van de Attack On Titan game trilogie. Dit tragische maar toch hoopvolle verhaal is inmiddels in zowel manga, als anime, afgerond. Maar, nu is het aan jou om het verhaal van dichtbij, en soms veraf, mee te maken in Attack On Titan 3!

De game zal namelijk op 10 december 2026 gaan verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series, PC én Nintendo Switch 2. Voor de fysieke verzamelaar onder ons, de voorgaande twee delen zijn aardig wat waard door de gelimiteerde opgave, dus wacht niet te lang. Vooralsnog kan je geen fysieke versie kopen in Nederland, maar deze zal in de komende dagen beschikbaar gaan zijn. Er is ook een Steelbook Edition voor de liefhebber!

In dit deel kan je wederom het verhaal spelen, maar dit keer helemaal tot aan het eind. Je maakt je eigen personage, die alle events uit de AOT anime meekrijgt vanuit een extern perspectief. Dit is altijd een interessant perspectief geweest, want het geeft je zowel de kans om de grote stukken mee te krijgen, maar ook om meer ‘side stuff’ te doen.

Wil je meer informatie over de game zelf? Dan heeft Daniël iets moois voor jou! Attack On Titan 3 zal in ieder geval 10 december 2026 verschijnen!