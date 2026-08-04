Review | Dragon Ball Sparking! ZERO Super Limit-Breaking NEO DLC

Dragon Ball Sparking! ZERO beviel ons prima als spirituele continuatie van de Budokai titels. Die game heeft al eerder nieuwe personages gezien uit GT en Daima, maar krijgt nu in een keer een volledig roster aan nieuwe personages erbij uit Super, GT, Daima en meer. Is de Super Limit Breaking NEO DLC de €35 waard?

De game wordt nu eindelijk compleet gemaakt met deze uitbreiding. We zien nieuwe modi, personages, outfits en nieuwe maps, of stages, hoe je het ook wilt noemen. De DLC is uiteraard niet gratis, dus de vraag luidt dan: Is het de prijs waard?

Sparking! ZERO

We hebben de game voor jou gespeeld op PlayStation 5 én Nintendo Switch 2. Over beide versies viel wat te zeggen, maar een ding dat opviel was de hoge fun factor. Al was het niet de comeback van Budokai waar ik op hoopte, bracht het wel veel nostalgie met zich mee, evenals een paar nieuwere en modernere features die tof waren.

Het is een fan service titel die jou zo goed als ieder personage geeft, die soepele en vrij simpele combat heeft, maar die wel lekker doorvloeit en die het ook online goed doet. Maar, de game is op gebied van verhaal nogal mager in presentatie en verwarrend qua insteek. Ook de game zelf voelt qua modi een beetje barebones. Maar, daar gaat deze nieuwe DLC verschil in brengen, toch?

Jouw Super Limit-Breaking NEO avontuur

De community vroeg erom; nóg meer personages. En Bandai? Bandai levert! We zien meer dan 30 nieuwe personages van Super 17 tot aan Mighty Mask. Het is een gevarieerd roster, met een personage voor iedere speelstijl en ook een paar obscure personages die we helemaal niet zo vaak zien in de anime zelf. Hieraan merk je dat er nog steeds hart voor de zaak is, in ieder geval om iedere fan blij te maken met een volledig roster.

De DLC staat niet alleen in het kader van toevoegingen, maar ook van aanpassingen. De nieuwe maps en customization opties geven meer vrijheid aan spelers, evenals de nieuwe outfits. Vier nieuwe maps komen erbij, waaronder Kame House, die je in zowel de ochtend als nacht kan spelen. Ook krijgen we eindelijk een sneeuw stage, Bitter Tundra. Toch had ik stiekem gehoopt op wat meer nieuwe stages, maar de toegevoegde stages die er wél zijn, zijn stuk voor stuk erg tof.

Maar, het brood en boter van deze DLC, in ieder geval voor velen, is de Limit Breaker Journey. Dit is een solo mode waarin jij met je favoriete personage door de wereld gaat om verder te komen. Deze mode zorgt ervoor dat jij jouw favoriete personages kan customizen en levelen, iets waar de community al langer om vroeg. Het is een beetje een roguelite mode, waarin je steeds weer opnieuw begint met kleine stukjes progressie.

Wat hier wel een beetje een issue is, is de moeilijkheidsgraad. Veel spelers zullen terugkomen voor de DLC en willen geleidelijk alles weer leren. In de nieuwe solo mode zal je vrijwel direct tegen enorm lastige vijanden komen, zelfs op de makkelijkere graad. Dus, kom je terug na een lange stop? Even de Hyperbolic Time Chamber in om je controls weer door te krijgen! Anders gaat het geen geweldige ervaring worden voor je.

Verdict

Al met al maakt deze Super Limit-Breaking NEO DLC de game beter dan dat deze was, maar ook maar met een kleine marge. Bandai laat zien te luisteren naar fans, maar houdt hierin ook weinig rekening met mensen die na een pauze terugkomen. Toch zijn de toevoegingen van alle nieuwe personages, stages, outfits en quality-of-life veranderingen wel gewenst. Het voelt alsof de game nu een stuk completer is, dan op launch. Ik ben benieuwd of het in de toekomst nog een stapje sterker kan staan, of met een potentieel nieuw deel.