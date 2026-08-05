Big Walk viert PlayStation release met launch trailer

De langverwachte coöperatieve avonturengame Big Walk, ontwikkeld door het Australische House House – bekend van Untitled Goose Game – is officieel verschenen op PlayStation 5, samen met een opvallende launchtrailer die de unieke charme en sociale dynamiek van de game centraal stelt.

De titel is sinds 4 augustus 2026 beschikbaar op PS5, Nintendo Switch 2, PC en Mac, en maakt op PlayStation deel uit van de PlayStation Plus Essential‑tier, waardoor een grote groep spelers direct toegang heeft tot de game. De game is deze maand augustus dus gratis, snel halen die handel!

Big world, small duck (?)

Big Walk wordt omschreven als een coöperatieve multiplayer‑ervaring waarin spelers samen door een uitgestrekte, open wereld trekken. De game draait om teamwork, communicatie en ontdekking, en biedt een mix van puzzels, uitdagingen en rustige momenten waarin spelers simpelweg kunnen rondhangen, de omgeving verkennen of elkaar plagen. De wereld is geïnspireerd op het Australische Wilsons Promontory National Park, wat zorgt voor een natuurlijke, licht surrealistische sfeer.

De game ondersteunt 2 tot 12 spelers, waardoor zowel kleine, intieme sessies als chaotische groepsavonturen mogelijk zijn. Dankzij cross‑platform play kunnen vrienden op PS5, Switch 2, PC en Mac probleemloos samen spelen!

Big walk = big communication plan…

Een opvallend element van Big Walk is het innovatieve proximity‑voicechatsysteem. Stemmen vervagen op afstand, echoën door tunnels, worden gedempt door muren of kraken via walkietalkies. Dit maakt communicatie niet alleen functioneel, maar ook een speels onderdeel van de ervaring. Daarnaast kunnen spelers communiceren via gebaren, zoals wijzen, zwaaien of wild rondmaaien met hun armen, wat vooral handig is wanneer praten tijdelijk onmogelijk wordt.

De game bevat bovendien een reeks tools en speelgoed – van laserpointers en megafonen tot flares, cowbells en zelfs een mysterieuze gouden kop – die spelers helpen om elkaar te vinden, puzzels op te lossen of simpelweg chaos te creëren. De soundtrack, gecomponeerd door AKSFX, bestaat uit twee uur originele muziek, verdeeld over verschillende “radiostations” die spelers tijdens hun tocht kunnen beluisteren en mee kunnen nemen als een soort portable speaker! Dit draagt bij aan de ontspannen, roadtrip‑achtige sfeer van de game.

House House over de (Big) visie

House House benadrukt dat Big Walk is ontstaan tijdens de COVID‑lockdowns, toen online samenzijn voor veel mensen de belangrijkste sociale activiteit werd. De ontwikkelaars wilden een game maken die de vreugde van samen spelen centraal stelt, inclusief de rare, spontane gesprekken en situaties die ontstaan wanneer vrienden samen op avontuur gaan.

Met zijn unieke focus op communicatie, samenwerking en speelse vrijheid biedt Big Walk een frisse, charmante ervaring binnen het co‑op genre. De PS5‑launchtrailer zet deze kwaliteiten overtuigend in de schijnwerpers en maakt duidelijk waarom de game nu al wordt gezien als een van de meest originele co‑op titels van 2026. Lekker casual, niet te moeilijk maar wel genoeg voor een avondje of een dagje met je vrienden om te puzzelen, leren (en blijven) communiceren terwijl je loopt naar de volgende puzzel met een heerlijk lounge achtig muziekje nabij het strand.

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