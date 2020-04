Amazon heeft grootse gaming plannen voor de zomer

Amazon is niet geheel onbekend in ons kikkerlandje, maar sinds kort is de keten een nóg grotere speler geworden door het openen van een Nederlandse website. Amazon is niet alleen een winkel, maar bijvoorbeeld ook de eigenaar van Twitch. Het bedrijf heeft zelfs een aantal games in ontwikkeling. Deze gaan we binnenkort al zien.

In mei 2020 is Amazon van plan om twee zelf ontwikkelde games te verschepen. Enerzijds Crucible, een sci-fi PvP shooter en anderzijds New World. New World is een MMO waarin duizenden spelers inwoners worden van een wereld gebaseerd op een alternatieve 17e eeuwse setting. Beide games worden door een aparte studio ontwikkeld. Amazon heeft ook een MMO gebaseerd op de ‘Lord of the Rings’ franchise, maar hier is nog geen verdere informatie over onthuld.

Nadat de internet gigant beide games verscheept heeft wilt het bedrijf de virtuele barrière tussen kijker en streamer laten vervagen op Twitch. In de zomer wilt Amazon interactieve games gaan aanbieden op Twitch. Hoe dit er verder uit ziet is niet bekend.

Volgens analisten en game executives is het bedrijf ook bezig met een eigen cloud gaming platform onder de naam ‘Project Tempo’. Zij hadden verwacht dat Amazon dit jaar nog een glimp zou laten zien van dit project, maar gezien de omstandigheden is de kans groot dat dit project vertraging heeft opgelopen en we pas in 2021 meer te horen krijgen.

Ben jij van plan om de wereld van New World in te stappen vanaf volgende maand? Of kijk je meer uit naar de PvP titel van Amazon? Wat mogen we verwachten van de interactieve games? Wat voor een rol gaan de kijkers spelen op dit vlak?