Animal Crossing: Bunny Day en Ballon fixes

Animal Crossing fans weten wat er speelt. De game kent sinds Zipper is gearriveerd een invasie aan eieren. Houthakken, vissen, graven, stenen mijnen en er komen zelfs eieren uit de lucht vallen. Eieren zijn overal en de fans zijn er niet heel blij mee.

Alle eieren verschijnen omdat het bijna Pasen is. Het Bunny Day event brengt een aantal nieuwe gethematiseerde voorwerpen met zich mee die je zelf in elkaar dient te knutselen. Dit doe je dus met de eieren die je van alle kanten om de oren komen vliegen. Update 1.1.4 komt spelers hierin iets tegemoet en maakt de kans dat je eieren tegenkomt tijdens het vissen, houthakken en ga zo maar door iets kleiner. Het zou alsnog geen probleem moeten zijn om genoeg eieren te verzamelen tot Zipper terugkeert op 12 april.

Indien je het alsnog zwaar krijgt, is het op 12 april daarentegen een stuk eenvoudiger om eieren te verzamelen. Het ultieme doel tijdens Bunny Day is om alle Paas-voorwerpen te maken om je laatste beloningen te ontvangen van Zipper de Paashaas.

Een ander niet zo bevorderend probleem was dat spelers na het behalen van de 300 ballon achievement geen ballonnen meer kregen op hun eiland. Heel vervelend als je vliegende eieren nodig hebt, maar al 300 ballonnen had neer gehaald vóór de Bunny Day update. Deze fout is inmiddels ook al uit het spel gehaald. Spelers kunnen weer zorgeloos aan de slag met hun draagbare katapult.

Is Flick al bij jou op het eiland geweest? Dit is een mysterieuze bezoeker die jouw eiland kan bezoeken. Hij is enorm fan van insecten en betaald jou maar liefst 1,5 maal zoveel Bells voor je insecten in vergelijking tot Timmy en Tommy van Nook’s Cranny. Dit wilt dus zeggen dat een tarantula je 12.000 Bells oplevert in plaats van 8.000 Bells. Zelfs de vaak voorkomende insecten koopt Flick voor je op voor 1,5 zoveel. Voorheen gaf Flick je misschien een verkeerd beeldje als je hem vroeg om een ‘scarab beetle’ model nadat je 3 van dit soort hebt ingeleverd. Flick zal je nu wél met het juiste beeldje belonen.

