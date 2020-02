Apex Legends brengt tijdelijk duos terug

Het is bijna Valentijnsdag, nu kunnen koppels op een commerciële manier laten zien hoe veel ze elkaar waarderen. Maar, Apex Legends maakt gebruik van deze dag om een Duos mode toe te voegen aan de game.

Het evenement zal van 11 tot en met 18 februari te spelen zijn in Apex Legends. Duos houdt letterlijk in dat je met teams van 2 speelt, in plaats van de normale teams van 3. Respawn Entertainment doet dit soort evenementen vaker, zo waren er laatst een mengeling van events te spelen gedurende een korte periode. In dit evenement werd om de dag een nieuwe modi geïntroduceerd.

Je kan in de mode een badge, XP boost, charms en skins verdienen. Ook is er een liefdevolle banner voor Pathfinder, de aardigste champion in de game. Dit evenement komt kort na de lancering van Apex Legends’ vierde seizoen. Dit seizoen introduceerde Revenant, een veranderde Worlds’ Edge en een nieuwe sniper.

Je kan in deze mode ook je gebruikelijke Battle Pass beloningen vrij blijven spelen. Je kan ook de gewone unranked en ranked modi blijven spelen, gezien de Valentijns mode als extra in de game komt. Wil jij de beloningen voor dit event vrijspelen? Vanaf vanavond 18:00 is de mode online, tot en met 18 februari 18:00.

Wat vind jij van Respawn Entertainments’ keuze om dit soort evenementen in Apex Legends te stoppen? Wij vinden het in ieder geval een goede keuze. Transparantie en reguliere content updates is iets wat meer games en studio’s zouden moeten doen.