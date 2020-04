Apex Legends: Duo’s nu voor altijd, nieuwe event is hier

Bloodhound krijgt niet alleen een origin video, maar nu ook een limited-time game mode. Bloodhound’s Trials laat jou nieuwe skins vrijspelen in een splinternieuwe gamemode, speciaal in Apex Legends. Bewijs jezelf tegen een horde van Prowlers en laat zien wie jij als apex speler bent in het nieuwe ‘The Old Ways’ evenement. Dit event loopt door van 7 tot en met 21 april 2020. Maar, dat is niet het enige nieuws.

Earn the favor of the Allfather in the Old Ways Event April 7-21.

Prove yourself against a hoard of prowlers in Bloodhound’s Trials. Master daily challenges to earn exclusive items. And squad up on Kings Canyon or Duos, which have returned for good.

🪓: https://t.co/4C7QufHXpI

