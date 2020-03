Apex Legends’ System Override komt vandaag

Het volgende evenement voor Apex Legends gaat vandaag alweer van start: System Override. Respawn pompt er bijna maandelijks nieuwe evenementen en balance patches uit en maart is daar geen uitzondering van. Vanavond is het tijd voor weer een nieuwe grote patch en die brengt het volgende…

Het System Override evenement voor Apex Legends zal van 3 tot en met 17 maart doorlopen. Octane krijgt een heirloom en er zijn nieuwe skins, banners, quips en meer om te verzamelen. System Override zal zich tot en met 9 maart afspelen in World’s Edge en zal vanaf de 10e overgaan naar de seizoen 2 variant van Kings Canyon. Deze modi zal altijd dezelfde loot op dezelfde locaties droppen, zorgende voor een high-risk high-reward model. Als jij een R-99 in Fragment West vind, in het kistje in het midden, dan ligt die er het volgende potje weer. De game mode, die Deja Loot heet, brengt ook een nieuwe armor methode: Evo Shield.

Dit is een body shield die begint als common white en die zich vordert als je meer damage doet. Respawn wilt dit met het System Override evenement testen om te kijken of spelers dit als vervanger zien voor de normale shields. Dus, hoe meer damage, hoe beter je shield. Ook is er een nieuwe vorm van shield op het einde, een rode variant. Deze rode variant is beter dan de gouden die wij nu kennen in de game.

Balans

Apex zou Apex niet zijn als er niet bij ieder evenement een nieuwe balance patch zou zitten. Bij System Override wordt het een grote. Zo zal Bloodhound zijn scan 3 keer zo lang worden, maar daarentegen kost het nu 8 seconden om hem te activeren. Ook is de duur van de scan een seconde omhoog gegooid. Gibraltar zijn Gun Shield gaat van 75 health naar 50 health. Buiten dat kan Crypto nu zijn wapens herladen door in zijn drone te gaan.

Inventory management zal flink veranderen. De basis slots die je hebt zonder backpack gaan van 8 naar 10. Zo krijg je bij iedere backpack rarity twee slots erbij bovenop de andere. Epic backpacks zijn nu dan 16 slots. Granaten stacken niet meer, om de end-game grenade spam naar een wat lager niveautje te tillen. Dit zelfde geld voor kogels, die van 80 naar 60 gaan. Syringes en Shield Cells gaan van 6 naar 4 en Med kits en Shield Batteries gaan van 3 naar 2 per stack. Als laatste krijgt de Peacekeeper een nerf en de Sentinel een lichte buff. De muzzle flash issue krijgt een fix en zo worden er nog meer bugs opgelost.

Wat vind jij van de staat waarin Apex zich bevind op dit moment? De game wordt steeds populairder en wij zijn benieuwd voor hoe lang Respawn de game gaat ondersteunen. Wij hopen nog lang! En jij?