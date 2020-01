Assassin’s Creed lekt als een mandje

‘Zo lek als een mandje’. Dat kunnen we wel zeggen van Assassin’s Creed: Ragnarok. De zogenaamde nieuwe Assassin’s Creed game die gepland staat voor een release in 2020. Tenminste, als we alle lekken uit het mandje mogen geloven.

De afgelopen dagen regent het nieuws. Is het de komst van Vikings op Netflix, of is het ‘t naderen van de Playstation meeting? Of is het gewoon puur toeval? Wie zal het zeggen. In ieder geval hebben we een berg nieuws, die je tot zover, met bergen aan korreltjes zout moet nemen.

Een van de meest recente leaks betreft mogelijk een afbeelding van de game in kwestie. In beeld zien we een vrouwelijke personage genaamd Jora. Jora is de enige speelbare personage in Assassin’s Creed Ragnarok, maar je kan deze personage zowel vrouwelijk als mannelijk spelen. Bijna alle lekke komen van 4Chan af. De gebruiker die deze afbeelding plaatste, is dezelfde persoon die de eerste Origins afbeelding uitlekte via hetzelfde forum.

Volgens de 4Chan gebruiker verschijnt de game in oktober en wordt deze voor het eerst getoond op 12 februari. Op deze datum zal Playstation haar nieuwe console tentoon stellen, aldus de 4Chan gebruiker. Sony en Ubisoft hebben beide nog geen woorden gerept over Assassin’s Creed of de Playstation 5 onthulling.

De 4Chan gebruiker vervolgt zijn statement met wederom een grote open wereld die zowel Engeland als Scandinavië betreft. De wereld is dus gigantisch. De game zou ontwikkelt worden door hetzelfde team als Origins en Odyssey. Gameplay zal ook sterk afgeleid zijn van de twee voorgaande open-world Assassin games.

Raids worden toegevoegd aan de formule waarin spelers het kunnen opnemen in uitdagende endgame activiteiten door andere mensen te rekruteren zoals in Brotherhood. Andere geruchten beweren dat de game co-op gaat ondersteunen. Een systeem a la Wildlands en Breakpoint waarbij spelers in en uit je game kunnen springen om je een handje te helpen.

Nogmaals, neem deze geruchten met een korreltje zout. Indien er een schijn van waarheid zit, horen we spoedig meer. Als de game daadwerkelijk wordt onthuld op 12 februari zien we hoogstwaarschijnlijk binnen een aantal weken de eerste teaser.