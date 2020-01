Het nieuwe jaar is begonnen en zoals de traditie betaamt trappen we het nieuwe jaar af met het eerste game event van het jaar. Awesome Games Done Quick 2020 gaat komende zondag van start. Een week lang kunnen we 24/7 genieten van allerlei verschillende speedruns van de speedrun community. Naast dat er weer een tal van klassiekers worden gespeeld wordt er tijdens dit event geld opgehaald voor een goed doel. Dit keer kunnen jullie doneren voor de Prevent Cancer Foundation.

De start van het nieuwe jaar met game events begint zondag om 17:30 met de pre show van Awesome Games Done Quick. Om 18:00 wordt dan de eerste game gespeeld. Dit jaar is de eer aan de game A Hat in Time. De “Winter” editie van AGDQ staat in teken van het goede doel Prevent Cancer Foundation. Alle donaties die worden gedaan zullen naar dat goede doel gaan. Dit is hetzelfde goede doel als vorig jaar. Toen werd er bijna 2,4 miljoen dollar opgehaald! Naast dat je doneert voor een goed doel, maak je ook nog is kans op diverse prijzen. Deze worden aangeboden door sponsoren of leden van de community. De live stream kan je volgen via hun Twitch kanaal. Tijdens het event wordt uitgelegd op welke manieren je kan doneren.

Naast dat je met Awesome Games Done Quick leuke speedruns ziet en prijzen kan winnen met je donaties, kun je met je donaties ook nog de speedrunners het lastiger maken. Sommige speedrunners doen een normale speedrun maar als een bepaald bedrag wordt behaald, kan het zijn dat de speedrunner de moeilijkheidsgraad van de run verhoogd. Zo heb je een speedrunner die bepaalde stukken geblinddoekt speelt. Of een speedrunner moet een 100 procent percentage halen van een game. Ook kan je met donaties stemmen op namen voor de characters of save files van de games die gespeeld worden. Kortom je kan nog een hoop lol beleven aan het doneren tijdens deze geweldige game event.