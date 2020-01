Awesome Games Done Quick haalt ruim 3 miljoen dollar op!

Awesome Games Done Quick 2020 was weer een succes! Aan het eind van de speedrunning marathon is er het gigantische bedrag binnen gehaald van 3.132.847,78 dollar. Het gehele bedrag is opgehaald om één van hun goede doelen te steunen: Prevent Cancer Foundation.

Een week lang werd er in een marathon stijl games gespeeld voor het goede doel. Maar niet zomaar gespeeld. De games kregen een speedrun behandeling door diverse speedrunners. Speedrunning houdt in dat een game op een zo snel mogelijk manier wordt uitgespeeld. Awesome Games Done Quick organiseerden hun eerste marathon dit jaar afgelopen week. Het oude record van 2.397.472,51 dollar van vorig jaar werd ruimschoots verbroken. Dit jaar werd er meer dan 8 ton opgehaald ten opzichte van vorig jaar: 3.132.847,78 dollar.

Wederom een succes voor de organisatie. Dit jaar zagen we diverse showcase speedruns voorbij komen. Zo zagen we een speedrun van TASbot een bot die Super Mario Bros. 2 en 3 kan spelen. Langste speedrun was die van Final Fantasy VIII. Die duurde zo ongeveer negen uur. Op hun Youtube kanaal kan je alle games die dit jaar een speedrun behandeling hebben gekregen. Naast de vele klassiekers en indie games zijn er ook een aantal recente games die werden gespeeld door de speedrunners. Untitled Goose Game, Sekiro: Shadows Die Twice en Blasphemous bijvoorbeeld.

Over een kleine zes maanden kunnen we weer opnieuw genieten van een marathon vol met speedrunners. Awesome Games Done Quick komt dan weer terug voor de zomer editie. 21 tot en met 28 juni gaan de speedrunners weer aan de slag om weer zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. Voor welk goed doel gaan ze dan geld inzamelen? Dat zullen we ongetwijfeld ergens in aanloop naar het evenement horen. Tot dan moeten we maar weer genoegen nemen met de herhalingen en de clips op Youtube.

Hebben jullie gekeken en gedoneerd aan Awesome Games Done Quick 2020? Zo ja, laat het ons weten in de reacties hieronder.