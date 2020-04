Battlefield V zal in de komende tijd geen dubbele XP hebben

Battlefield V zal in de komende weken geen dubbele XP events of andere events krijgen. Dit is naar buiten gekomen in een Reddit thread op de subreddit van de game. Een Community Manager heeft aangegeven dat het DICE niet lukt om deze evenementen in de game te zetten.

We zitten op dit moment midden in de Corona-crisis quarantaine periode. Gamers over de hele wereld gebruiken deze tijd natuurlijk om volop te gamen. En wat is er nou leuker dan een speciaal evenement in je favoriete game? Voor spelers van Battlefield V mist dit op dit moment nog in hun game. Een Reddit gebruiker stelde daarom op de subreddit van Battlefield V de vraag waarom er geen speciale evenementen komen in de game. En deze gebruiker kreeg daar een reactie op van een DICE community manager. Het antwoord van de DICE CM is dat het op dit moment onmogelijk is voor de developer om events toe te voegen. Ze hadden eigenlijk een event klaarstaan, maar deze kon niet succesvol door de playtest gehaald worden. Hij voegt hier als laatste aan toe dat dubbele XP events het al helemaal niet lijken te doen, omdat de technologie het niet voor elkaar kan krijgen.

1 april?

Battlefield V heeft dus niet de technologische mogelijkheid voor een dubbel XP event. Dit is vreemd omdat de voorgaande games dit wel voor elkaar konden krijgen. Je kunt nu dus misschien gaan twijfelen of dit niet een 1 april grap is vanuit DICE en dat zij uit het niets toch een event zullen gaan launchen. Het bericht is echter gepost op 31 maart en dit betekent dus dat dit verhaal geen grap is. De Community Manager van DICE geeft aan dat ze volop aan het werk zijn om in de toekomst special events mogelijk te maken. Het is echter nu nog niet mogelijk. De Community Manager geeft hier ook nog een aantal redenen voor in de Reddit thread. Een van de obstakels is dat de UI het niet toelaat om meer gamemodes toe te voegen wat special event game modes onmogelijk maakt om toe te voegen.