Beerus Episode onderweg naar Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot wordt in het voorjaar uitgebreid met een gloednieuwe episode. De additionele content is afkomstig uit Dragon Ball Super. Zo biedt de aanstaande DLC de mogelijkheid om te transformeren in een Super Saiyan God.

Kakarot spelers die beschikken over de Season Pass kunnen in het voorjaar aan de slag met “A new power awakens – Part 1” DLC. De mogelijkheid bestaat ook om deze samen met “A new power awakens – Part 2” aan te schaffen. Deze verschijnt later dit jaar.

In de eerste DLC uitbreiding krijgen spelers een training van Whis waarna ze de Super Saiyan God-tranformatie kunnen gebruiken. Vervolgens neem je het in een exclusieve Boss Battle Episode op tegen Beerus, een god van vernietiging. Nog niet klaar met het hoofdverhaal van de game? Geen zorgen. Dankzij de DLC mag je zelfs in het basisspel en het hoofdverhaal gebruik maken van je nieuwe krachtige Super Saiyan God-tranformatie.

Voor de muziekliefhebbers verschijnt er ook een Music Compilation Pack als onderdeel van de Ultimate Edition. De volgende titels zitten in deze bundel verwerkt:

MAKAFUSHIGI ADVENTURE!

ROMANTIC AGERUYO

WE OTTA POWER

DETEKOI TOBIKIRI ZENKAI POWER

BOKUTACHIHA TENSHIDATTA

DRAGON SOUL

UNMEINO HI ~TAMASHII VS TAMASHII~

“DRAGON BALL Z” BGM (TV)

KAIBUTSU FRIEZA VS DENSETSUNO SUPER SAIYANS

YAPPARI SAIKYO SONGOKO!! (WE GOTTA POWER)

SOLID STATE SCOUTER

Ben jij al opnieuw aan de slag gegaan met de Z squad in Dragon Ball Z: Kakarot? Wij waren enorm enthousiast over de game en met enige minpuntjes scoorde de game bij ons een nette score van 8,2! Ga jij net als ons dit voorjaar opnieuw aan de slag om het op te nemen tegen Beerus?