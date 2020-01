Bekijk de nieuwste trailer van Resident Evil 3

Vandaag heeft Capcom een ​​nieuwe filmtrailer, screenshots en illustraties uitgebracht die meer van het actievolle drama in de game onthullen, met meer aandacht voor extra sleutelfiguren.

Jill Valentine is de centrale ‘S.T.A.R.’ van Resident Evil 3, maar ze staat niet alleen als het laatste hoofdstuk van Raccoon City zich ontvouwt. De survival horror game bevat ook een kleurrijke cast van vrienden, vijanden en bloeddorstige tegenstanders te midden van een stad verwoest door de verwoestende effecten van het T-virus. Jill’s niet-officiële partner Carlos Oliveira (afhankelijk van wie je het vraagt), de rest van het Umbrella Biohazard Countermeasure Service (UBCS) peloton, de Hunter-vijand en de niet te stoppen Nemesis van de game, spelen allemaal een belangrijke rol wanneer Resident Evil 3 op 3 april wordt uitgebracht.

De nieuwe trailer bied ook een kijkje op meer van de personages in Resident Evil 3:

Brad Vickers – Hij is een van de enige overlevenden van het Mansion Incident (afgebeeld in de oorspronkelijke Resident Evil) en hielp met onderzoeken naar Umbrella Corp. Als een van de laatste overlevende leden van S.T.A.R.S. in Raccoon City is hij ook in het vizier van Nemesis.

Mikhail Victor – De U.B.C.S. commanding officer is een leider met jarenlange militaire en commanderende ervaring. Mikhail raakte ernstig gewond bij de missie van zijn team om overlevenden uit Raccoon City te evacueren. Ondanks zijn nare omstandigheden doet hij nog steeds zoveel als hij kan om burgers en zijn peloton te helpen. Het is zijn medeleven om de burgers van Raccoon City te redden die Jill overtuigen om hun zaak te helpen in Resident Evil 3.

Nicholai Ginovaef – Dit U.B.C.S. teamleider is ongelooflijk veerkrachtig, koud en berekenend. Bereid om de nodige offers te brengen voor de missie en zijn eigen voordeel. Nicholai verwerpt Jill als een ‘bloedend hart’ dat zichzelf vermoordt.

Tyrell Patrick – Dit U.B.C.S. lid is een ervaren veteraan die gespecialiseerd is in het hacken en uitschakelen van beveiligingsapparatuur. Tyrell biedt waardevolle ondersteuning van achter de linie.

Murphy Seeker – Dit U.B.C.S. lid en voormalig U.S. Marine is een uitzonderlijke sluipschutter. Net als Mikhail raakt hij ook ernstig gewond tijdens de Raccoon City-missie.

Dario Rosso – Een burger die Jill ontmoet in een magazijn in uptown Raccoon City. Hij wankelt van de schok van het verliezen van zijn familie. Dario verwerpt de smeekbeden van Jill om te ontsnappen aan de afbrokkelende stad.

Hunter enemy – Zowel Jill als Carlos zullen dit angstaanjagende nieuwe monster in Resident Evil 3 tegenkomen. Deze biowapens zijn gemaakt door het genetisch materiaal van mensen en reptielen te combineren. Waardoor een ongelooflijk snelle en krachtige tegenstander ontstaat.

