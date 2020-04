Bethesda’s Pete Hines onder indruk van DualSense

Wereldwijde marketing en communicatie baas van Bethesda is onder de indruk van Sony’s nieuwe Playstation 5 controller. Hij heeft onlangs al even met DualSense mogen spelen en verwacht dat ontwikkelaars toffe dingen gaan doen met de nieuwe features op de controller.

Pete Hines deelt zijn korte mening via Twitter. In zijn tweet meldt hij al even gespeeld te hebben met de haptic feedback en adaptive trigger features. Hij was hier erg van onder de indruk en denkt dat games hier veel coole dingen mee kunnen doen.

I’ve gotten to try the haptic feedback and adaptive triggers on this thing and was very impressed. I think games are gonna do some really cool things with them. https://t.co/zZQJrTHfl6 — Pete Hines (@DCDeacon) April 8, 2020

Door haptic feedback en adaptive triggers wordt er een nieuwe dimensie toegevoegd aan je game ervaring. Je ziet en hoort niet alleen wat er gebeurt, maar voelt het nu ook. Een trilfunctie is de voorganger van haptic feedback. We zagen al een erg goede implementatie van haptic feedback in Nintendo’s HD Rumble in de Joy-Cons. Helaas is deze feature niet veel verder ingezet dan in de 1-2 Switch titel.

Het is nog maar de vraag hoe Playstation van plan is om deze nieuwe features in te zetten en relevant te houden. Enkele voorbeelden werden gegeven zoals door verschillende terreinen rijden in Gran Turismo. Adaptive triggers kunnen het spannen van een boog meer leven en gevoel geven.

In het geval van Bethesda kunnen deze features in DualSense bijvoorbeeld worden ingezet bij toekomstige titels als The Elder Scrolls 6. Haptic feedback voor het incasseren van klappen, of een bevende grot als gevolg van een groot wezen dat op je afstormt. Adaptive triggers met het gebruiken van wapens zoals pijl en boog of magische spreuken. Helaas is The Elder Scrolls 6 nog heel erg ver weg en kunnen we voor nu enkel gissen.