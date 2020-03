Bloodborne viert een jubileum!

Alleen te spelen als je stalen zenuwen hebt. Niet voor mensen met een zwakke maag. Een snelle, relaxte game om eventjes te spelen na werk of school om te ontspannen? Absoluut niet… Bloodborne is een game voor sterke mensen, horror fanaten en stoere strijders.

Here's to five years of hunting your nightmares in Bloodborne pic.twitter.com/tqOaLs0xfW — PlayStation (@PlayStation) March 24, 2020

Bloodborne is geregisseerd door Hidetaka Miyazaki. Hij was ook verantwoordelijk voor de Demon’s Souls en de Dark Souls game, tevens grote namen. Deze games zijn ook echt aanraders om te grinden tot je niet meer durft. In de game Bloodborne maak je een bedevaartstocht naar Yharnam, veel zieken maken deze tocht naar die plek voor een geneesmiddel. Bij aankomst zie je alleen één klein probleempje, of eigenlijk vrij veel problemen. De stad is overspoeld met monsters door een verschrikkelijke vloek. De game beschrijft dat om iedere hoek een vijand staat te wachten en dat is zeker niet overdreven. Letterlijk om iedere eerste hoek staat een vijand, om de tweede hoek staat een engere gast en om iedere derde hoek is een verschrikkelijk enge bossbattle die rustig op je staat te wachten. En geloof mij, deze game heeft veel hoeken…

Met een onwijs mooie wereld kijk je altijd je ogen uit. Maar het is en blijft Bloodborne, dus die mooie wereld is ook onwijs eng. Je zoektocht zal je leiden tot Paleblood, dat is een speciaal soort bloed je kan genezen. Deze tocht is echter niet al te makkelijk. Een spel wat je niet makkelijk weg speelt, je moet er echt voor gaan zitten. De normale gevechten kunnen al als pittig omschreven worden maar de bossbattles zijn van een geheel eigen kaliber aan moeilijk. Wanneer je soms denkt een monster verslagen te hebben kan het best zijn dat dit pas de eerste ronde is, toch geeft het ontzettend veel voldoening wanneer je het monster tóch verslaat. De game draait vooral om de voldoening van het verslaan terwijl je je pad bewandelt door het spel. Wanneer je dit spel hebt uitgespeeld zou je het bijna op je CV willen zetten, want wat voelt dat als een overwinning..!

Met ratings die niet onder de acht komen en vaak rond de 10/100% schommelt is dit een pareltje om aan te schaffen op de PlayStation 4 (nu met korting). Durf jij Bloodborne aan?