Bluepoint Games pakt groots uit voor Next Gen

Bluepoint Games gaat groots uitpakken met de volgende generatie consoles. Zo luidt de welkomstpagina van hun website. De studio, bekend van remasters van hoog kwaliteit zegt het een stapje verder te nemen in de volgende generatie.

Het nieuwste project waar het team van nu, meer dan 90 man, aan werken is het grootst wat ze ooit ondernomen hebben. Ze durven zelfs de statement te nemen dat het gaat over een visueel benchmark voor de volgende generatie. De geruchte gaan al een tijdje de rondte dat Bluepoint bezig is aan een grootschalig project voor de Playstation 5. Een statement als dit bevestigd dat grote project alleen maar.

“Established in 2006, with a team now over 90 people, Bluepoint has developed a history of delivering the highest quality remasters and remakes in the industry. But that’s not enough for us. Our latest project is the largest in our history, and aims to define the visual benchmark for the next generation of gaming hardware.”

De statement wordt vervolgd met enkele feitjes over het ontwikkelteam. Zo zijn de oprichters van Bluepoint Games afkomstig uit het Metroid Prime team en zijn al meer dan 20 jaar werkzaam in de industrie. Het grootste gedeelte van de studio werkt al meer dan 10 jaar in de industrie.

Indien Bluepoint je niet helemaal bekend in de oren klinkt denk dan even aan de Nathan Drake Collection van Uncharted. Of aan de remake van Shadow of the Colossus. De studio is ook verantwoordelijk voor de Xbox 360 versie van Titanfall.

Het is nog onbekend waar de studio op dit moment mee bezig is. Is de studio bezig met een geheel nieuw IP? Of werken ze aan een gigantische remake? Er zijn nog een hoop onduidelijkheden, maar de onthulling komt steeds dichterbij. Het duurt niet lang meer voordat de Next Gen volledig zijn koppie laat zien. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!