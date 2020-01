BoJack Horseman Season 6 – Final Trailer

Het duurt nog ongeveer 2 weken voordat het tweede deel van het laatste seizoen van BoJack Horseman gestreamd kan worden op Netflix. Om deze reden heeft Netflix nog een laatste trailer uitgebracht voor de serie. In de trailer zien we hoe BoJack terugkijkt op zijn leven.

Het is alweer bijna 6 jaar geleden dat het eerste seizoen van BoJack Horseman uitkwam op Netflix. Het begon op 22 augustus 2014 om precies te zijn. En dit jaar zal de serie aan zijn einde komen. Vanaf 31 januari kun je namelijk het tweede deel van het zesde en laatste seizoen van de serie gaan streamen. Om alle kijkers in de stemming te brengen heeft Netflix een nieuwe trailer op YouTube geplaatst. In de trailer zien we hoe BoJack terugkijkt op zijn leven. Hij vertelt over de goede en slechte keuzes die hij gemaakt heeft. De trailer laat ons zitten met de vraag hoe BoJack na al die tijd over zichzelf denkt. En dit thema zal uitbundig besproken en uitgelegd worden in de laatste afleveringen.

Eerste deel seizoen 6

Vorig jaar op 25 oktober kwam het eerste deel van het zesde seizoen van BoJack Horseman al op Netflix. De echte fans zullen deze afleveringen al bekeken hebben, maar voor de nieuwkomers is dit het moment om snel bij te kijken om klaar te zijn voor de laatste afleveringen. Het eerste deel van seizoen 6 gaat over depressie en afkicken. De trailer die Netflix op YouTube heeft geplaatst om dit eerste deel te promoten laat ons zien dat BoJack praat over de jaren die hij verspild heeft omdat die niet uit zijn slechte gevoel wilde komen. Met de trailer over de laatste afleveringen lijkt het erop dat het BoJack personage mogelijk eindelijk wat rust gaat vinden aan het einde van de serie.