Check de preview gameplay beelden van Outriders!

Outriders is de cross-gen looter-shooter van People Can Fly en Square Enix die verschijnt voor Playstation 5, Xbox Series X, PC en huidige generatie consoles. Onlangs hebben bepaalde media bedrijven de game al mogen checken op een preview evenement in Los Angeles. Wij hebben een aantal gameplay beelden voor je verzameld.

De RPG Looter-shooter van People Can Fly kan gespeeld worden met drie personen in co-op. De game kent geen PvP. De ontwikkelaars beweren ook dat het geen echte ‘Game as a Service’ is zoals Destiny. De game heeft een specifiek begin- en eindpunt, maar kent wel een endgame. Over de endgame weten we verder nog niets. Spelers zijn ongeveer 40 uur zoet met de campaign van het spel. Tijdens het spelen kan je steeds je gear blijven verbeteren door ze te vinden, te kopen en noem maar op.

Een aantal dagen geleden verscheen er al trailer van de game met het bericht dat we deze week en deze maand meer informatie zouden krijgen. Gisteren verschenen dan eindelijk de eerste gameplay beelden.

Outriders kent een aantal classes die verschillende abilities gebruiken. Aan de beelden kunnen we zien dat games zoals Destiny en Gears of War een grote inspiratiebron zijn geweest. Dat is ook helemaal niet gek. De studio die Outriders ontwikkeld is namelijk verantwoordelijk voor één van de Gears of War titels en Bullterstorm. Check hier beneden enkele gameplay video’s om een gevoel te krijgen waar de game over gaat, hoe het speelt en hoe het er uit ziet. Alle beelden zijn afkomstig van de PC versie. Het is dus nog niet duidelijk hoe deze titel er uit komt te zien op de volgende generatie consoles.

Kijk jij uit naar deze nieuwe RPG? Ben je van plan om hem te gaan spelen op PC, je huidige console of op de Playstation 5, Xbox Series X?