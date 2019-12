Competitieve Pokémon community doet Dynamax in de ban

Een Dynamax Pokémon beschikt over een andere moveset die ongetwijfeld minder variatie kent dan de traditionele moveset. Daarnaast is de Pokémon in kwestie immuun tegen verschillende soorten aanvallen en heeft het veel meer levenspunten dan in normale vorm. Dynamax mag dan misschien maar voor drie beurten duren, maar tijdens deze beurten kan je het spel, zonder al te veel moeite, volledig op zijn kop zetten.

Bij de Smogon Pokémon community gaat deze vlieger niet op. Tijdens een stemronde heeft maar liefst 87% van de competitieve spelers tegen Dynamax gestemd. Hierdoor wordt de feature uitgesloten tijdens competitieve wedstrijden die worden georganiseerd. Smogon mag dan misschien geen ‘officiële’ Pokémon organisatie zijn als het aankomt wedstrijden en evenementen, maar de community organiseert al wedstrijden voordat Pokémon games online functionaliteiten hadden.

“Dynamaxing provides Pokémon with an increase to their maximum HP… up to 100%. Dynamaxed Pokémon are immune to flinching. They are immune to moves affected by weight. They cannot be switched out by moves such as Dragon Tail or Whirlwind, but they can switch out through Emergency Exit. Dynamaxed Pokémon cannot have their Ability modified by moves such as Entrainment and Skill Swap.”