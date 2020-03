Control en Tomb Raider naar Playstation Now

De maand maart is aangebroken en dit betekent gloednieuwe games voor Playstation spelers. Enerzijds mogen spelers via Playstation Plus aan de slag met Sonic Forces en Shadow of the Colossus. Playstation Now leden mogen aan de slag met Control, Wolfenstein 2 en Shadow of the Tomb Raider.

Met de ingang van de prijsverlaging van Playstation Now begon ook het tijdperk van ‘tijdelijke games’ op de service. Die trend is nog steeds gaande en we merken dat de eerste titels uit dit tijdperk al verdwijnen. Zo hebben spelers nog tot 7 april de tijd om Horizon Zero Dawn en Uncharted The Lost Legacy te spelen via de dienst. Goed nieuws voor PUBG spelers. Deze game blijft nog wat langer dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Vanaf maart, deze maand dus, mogen spelers aan de slag met een reeks aan nieuwe games. Enkele uitgelichte titels zijn Control en Shadow of the Tomb Raider. Beide titels zijn tijdelijk speelbaar, namelijk tot en met 31 augustus. Wolfenstein 2 heeft geen einddatum en blijft voorlopig dus op de dienst aanwezig. Geen haast. Hier beneden de volledige lijst met games die in maart zijn toegevoegd aan Now.

Control

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Wolfenstein 2: The New Colossus

De grote aanrader van deze maand is Control. De Remedy game dingde mee voor hét spel van het jaar tijdens de Game Awards, maar heeft deze moeten afstaan aan Sekiro. Dat wilt maar iets zeggen over de kwaliteit van Control. Wij waren er dan ook zeer van onder de indruk. In onze review lees, of zie je precies waarom wij dit meesterwerk zo konden waarderen en waarom het dan ook een dikke 9,5 heeft verdiend.