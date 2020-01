De game releases van januari 2020

Het nieuwe jaar is begonnen en dus ook een nieuwe maand met nieuwe game releases. Januari begint het jaar 2020 op een rustige manier elf games die het daglicht mogen zien. Welke games dat zijn lezen jullie vandaag hieronder. We beginnen de maand met een DLC en een nieuwe tennis game.

De game releases van januari zijn wisselvallig qua titels. Er zitten geen hele grote titels tussen maar toch bekende titels of series waar een nieuwe game van komt. We beginnen de maand met de DLC van Monster Hunter Worlds: Iceborne. Deze komt op 9 januari naar de PC. Console spelers mochten al aan de slag met deze DLC maar nu mogen de PC spelers ook eindelijk mee doen. Daarnaast komt er ook een nieuwe tennis game genaamd AO Tennis 2. Op 16 januari komt er een nieuwe Yakuza game genaamd: Yakuza: Like a Dragon. Tot nog toe een vrij rustige start van de maand januari en het jaar 2020.

Maar op 17 januari komt dan wellicht de game van de game releases van de maand januari. Dragon Ball Z: Kakarot komt dan uit voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game wordt een RPG variant van de alom bekende Dragon Ball saga’s. 23 januari staat de release voor Oddworld: Stranger’s Wrath HD voor de Nintendo Switch. De maand januari eindigt dan op 28 januari met een remake van één van de beste RTS games ooit gemaakt. Warcraft III: Reforged is de remake van de vroegere, je raad het al, Warcraft III. Voor de oudere gamers onder ons kunnen vast deze geweldige titel herinneren. We hebben in 2019 de beta kunnen spelen die jammer genoeg niet lekker werkte. Hopelijk is het met de definitieve release alles opgelost en kunnen we genieten van een geweldige old school RTS titel.

Game releases januari 2020: