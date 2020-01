De gloednieuwe DOOM Eternal trailer is hier

Het zijn nog maar twee maandjes wachten tot DOOM Eternal verschijnt voor Playstation 4, Xbox One, Stadia en Windows PC. Nadat de game vanuit november is uitgesteld zien we eindelijk meer van de chaotische shooter in een gloednieuwe gameplay trailer.

DOOM Eternal pikt het verhaal op waar DOOM 2016 het achter heeft gelaten. Het leger van de Hell is de aarde binnen gevallen en wie is er een betere Slayer dan jij om hier iets aan te doen? De game wordt uitgebracht op 20 maart. Indien je besluit om een pre-order te plaatsen voor de game krijg je een gratis downloadversie van DOOM 64. Oók deze is beschikbaar voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. Een Nintendo Switch versie verschijnt later. Net als DOOM Eternal later verschijnt voor Nintendo Switch. Hier is nog geen exacte datum van bekend gemaakt.

In combinatie met de gloednieuwe trailer heeft Bethesda een aantal pre-order extra’s bekend gemaakt. Zo beschik je als pre-order over een DOOT revenant skin. Deze skin doet je misschien denken aan de ‘dootdootdoot skelet meme’. Verder krijg je een bonus campaign master level en een throwback shotgun wapenskin.

Bovenstaande trailer toont de fans een aantal nieuws. Zo zien we nieuwe vijanden onder de namen Marauder en de Gladiator. Daarnaast zien we gloednieuwe manieren om de demonen van kant te maken met glory kills en de krachtige meedogenloze werking van het crucible weapon. Buiten de nieuwe dingetjes zien we uiteraard ook een hoop vertrouwde dingen. Brute soundtracks, heel veel gore, dikke wapens en spuuglelijke vijanden.

Tijdens E3 2019 ontving doom beloningen als ‘Best Action Game’ en ‘Best PC Game’. Uiteindelijk zal het nog maar moeten blijken hoe goed DOOM Eternal daadwerkelijk uit de bus komt zodra de game verschijnt op 20 maart voor PC, Xbox One, Playstation 4, Google Stadia en later naar Nintendo Switch.