De Sims eerder in de uitverkoop

Het feit dat we nu meer thuis zitten dan anders geeft ons de goede excuses om heerlijk de hele dag achter je PC of console te hangen. Naar buiten, werk of school mogen velen toch niet. Na drie dagen is het huis misschien ook wel spik en span, dus tijd voor bijvoorbeeld De Sims!

De Sims is een oude rot in de gaming wereld, laatst hadden we nog een feestje dat het concept De Sims al twintig jaartjes jong was. Of je nu jong of oud bent, iedereen is wel eens in contact gekomen met De Sims. Een spel met duizend opties en nog duizend keuzes meer, een game waar je heerlijk dagen in kan verliezen. Met verschillende generaties aan Sims spellen is er veel ontwikkelt. Met kijk op De Sims 4 en zijn uitbreidingen kan je je lol op.

Het spelen van de baas over gezinnen met kinderen, dieren, aliens of gewoon je groente en fruit en eeuwige vrijgezellige Sim, jij als speler bent de baas. Over welk werk ze gaan kiezen en of je ze op het werk gaat helpen met bijvoorbeeld de uitbreiding De Sims 4 Aan het Werk. Of je begint een winkel. Ook kan je met uitbreidingen je storten op de was, die je misschien in het echte leven nu laat verslonzen. We dragen in deze tijden toch alleen maar trainingspakken en pyjama’s. Voor iedereen zit er wel iets bij waar je Sims senses van gaan tingelen.

De Sims is nu in de uitverkoop, je kan de game en de uitbreidingspakketten aanschaffen via de Launcher van Electronic Arts; Origin. Er zijn verschillende kortingen per uitbreiding of game pack, van 25% en 50%. Zeker even het checken waard! Duik nu in de wereld van Woohoo, ontmoetingen met Magere Hein en kletspraatjes met je vogelverschrikker. Creëer je perfecte gezin en bouw het mooiste huis, zo heb je tenminste nog het idee dat je buiten komt…